【新股IPO】綠竹生物2480今日起招股 入場費約8414元

內地生物技術公司北京綠竹生物技術(新上市編號：02480）將於今日（25日）起至周五（28日）招股，計劃於全球發行1,038.6萬股H股，當中香港公開發售部分佔一成，國際配售部分佔九成。招股價介乎32.8至41.65元，以每手200股計，一手入場費約8,413.95元；5月8日掛牌；獨家保薦人為中金公司。

綠竹生物是次招股將引入嘉實國際投資(Harvest Global Capital Investments)為基石投資者，認購2,000萬美元等值股份。

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該公司主要從事創新型人類疫苗和治療性生物製劑開發研究，在研產品共7款，當中3款處於臨床階段，包括用於治療帶狀皰疹的核心產品重組疫苗LZ901。首席財務官兼全球資本市場負責人張輝表示，LZ901的中國二期臨床試驗預期將在今年第二季完成，擬於明年首季在美國啟動二期臨床試驗。公司有計劃與擁有強大銷售和營銷網絡的跨國製藥公司合作，在美國及東南亞等海外市場推進LZ901的全球性快速商業化。





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集資所得，其中約58.2%將主要用於核心產品LZ901的臨床開發、製造及商業化；約22.1%用於K3臨床開發及製造；約16.1%用作珠海商業生產設施建設開支；其餘約3.6%為營運資金及一般用途。

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記者：張以正