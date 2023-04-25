  • 22°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 17:43
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】綠竹生物2480今日起招股 入場費約8414元

股樓投資 09:43 2023/04/25

分享：

分享：

內地生物技術公司北京綠竹生物技術(新上市編號：02480）將於今日（25日）起至周五（28日）招股，計劃於全球發行1,038.6萬股H股，當中香港公開發售部分佔一成，國際配售部分佔九成。招股價介乎32.8至41.65元，以每手200股計，一手入場費約8,413.95元；5月8日掛牌；獨家保薦人為中金公司。

綠竹生物是次招股將引入嘉實國際投資(Harvest Global Capital Investments)為基石投資者，認購2,000萬美元等值股份。

【同場加映】青姐話：港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

該公司主要從事創新型人類疫苗和治療性生物製劑開發研究，在研產品共7款，當中3款處於臨床階段，包括用於治療帶狀皰疹的核心產品重組疫苗LZ901。首席財務官兼全球資本市場負責人張輝表示，LZ901的中國二期臨床試驗預期將在今年第二季完成，擬於明年首季在美國啟動二期臨床試驗。公司有計劃與擁有強大銷售和營銷網絡的跨國製藥公司合作，在美國及東南亞等海外市場推進LZ901的全球性快速商業化。

 

【延伸閱讀】第2季部署：中金續看好高息國企股 另推薦其中20股，請按【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

集資所得，其中約58.2%將主要用於核心產品LZ901的臨床開發、製造及商業化；約22.1%用於K3臨床開發及製造；約16.1%用作珠海商業生產設施建設開支；其餘約3.6%為營運資金及一般用途。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982
 

記者：張以正

開啟hket App，閱讀全文
IPO 綠竹生物－B（02480） 晶片 目標價 買入 晶門半導體（02878） 港股 中國
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款