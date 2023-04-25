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海倫司首季料最多賺7600萬人幣 單酒館日均銷售按年增21%

股樓投資 17:01 2023/04/25

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內地連鎖酒館營運商海倫司(09869) 公布上季營運數據。集團截至2023年3月31日止三個月的未經審核綜合管理賬目以及董事會目前可得資料的初步審閱，集團於截至2023年3月31日止三個月的收入約為3.55億元至人民幣3.56億元人民幣；集團於截至2023年3月31日止三個月的所用原材料及消耗品約為9,800萬元至9,900萬元人民幣；集團於截至2023年3月31日止三個月的淨利潤約為7,400萬元至7,600萬元人民幣。至3時半，海倫司報12.8元，上升0.3%。

【大行報告】瑞銀：為消費者行為改變潛在受惠者 高鑫零售成亞太區精選股之一  詳情請看【下一頁

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

今年第一季度，海倫司單個酒館的日均營業額為9,000元人民幣，較2022年第一季度增長21%。2023年第一季度，我們同店單店日均營業額為11,200元人民 幣，較2022年第一季度增長6%。集團補充，「同店」指於2023年第一季度及2022年 第一季度分別至少營業40天的酒館，即387家。

【大灣區】私募基金基匯資本收購 廣州佛羅倫斯小鎮商場 詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

海倫司（09869） 港股

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