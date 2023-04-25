【內銀股】 多間內銀淨息差跌穿1.8%警戒綫 官媒﹕仍面臨下行風險

官媒引述業內人士報道，多間內銀淨息差低於1.8%警戒綫，預計今年首季部分商業銀行淨息差指標或持續下行，但預料全年有望保持穩定。內銀股普遍逆市靠穩，郵儲銀行（01658）表現最好，以接近全日最高位收市，升2.4%，收報5.13元，成交額3.5億元。

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建設銀行（00939）升0.2%，報5.24元；中國銀行（03988）升1%，報3.15元；交通銀行（03328）升0.6%，報5.06元；農業銀行（01288）升0.7%，報3.02元；民生銀行（01988）升1.1%，報2.85元；中信銀行（00998）升3.4%，收報4.29元。

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報道指，截至周一（24日）已有25間上市銀行披露去年年報，當中有7間上市銀行淨息差低於1.8%的警戒綫，而按市場利率定價自律機制日前發布的《合格審慎評估實施辦法（2023年修訂版）》，淨息差的評分「警戒綫」為1.8%，低於1.8%將被扣分。

報道又指，據銀保監會披露，去年底商業銀行整體淨息差為1.91%，按年下降17個點子，是自2010年以來首次跌破2%，主要受貸款重定價、支援實體經濟以及企業信貸需求持續走弱等多種因素影響。

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記者：郭秀慧