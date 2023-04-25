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【綠色餐飲】美心集團JCR推「環保綠色月」　推動餐飲業界可持續發展

商業 19:00 2023/04/25

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JCR已於旗下餐飲品牌推出「清新之選」餐目，例如在元気寿司推出「海苔天婦羅綠田園手卷」和「腐皮烏冬」。（美心集團）

美心集團旗下日式連鎖餐飲（JCR），在香港經營元気寿司、千両、魚尚和一風堂等餐飲品牌。為推動本地餐飲業界可持續發展，該公司宣布由4月起展開「環保綠色月」，為顧客提供更多元化的綠色餐飲選擇，鼓勵多菜少肉的飲食習慣，助減少碳排放。

【消費券2023】消費券效應難敵港人外遊　生意不及疫前

JCR已於旗下餐飲品牌推出「清新之選」餐目，例如在元気寿司推出「海苔天婦羅綠田園手卷」和「腐皮烏冬」；在魚尚推出「雜錦野菜蛋飯卷」；在中目黑推出「爐端野菜」和「厚揚日本豆腐」等。

JCR亦將可持續發展元素融入餐廳設計及營運模式，提升可持續發展的表現，包括提升能源及用水效益。例如，該公司由2021年起，在旗下燒肉LIKE旺角家樂坊店使用「Mobile Order and Pay」系統，客人由瀏覽餐牌、點餐，到付款及收取電子發票等所有程序，均可直接於手機進行，方便客戶之餘也可減少紙張使用。

【消費券2023】消費券首日派發商場人流旺　市民消費亦較疏爽

美心集團JCR業務總經理葉育康表示，以可持續發展為基礎的營運方式，既與業務長遠發展息息相關，亦可令社會和環境持續改善。該公司希望藉著「環保綠色月」，推出與綠色元素相關的活動及措施，鼓勵更多同業實踐環保概念，為餐飲業界和顧客帶來更多正面的影響。

責任編輯：陳卓賢

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