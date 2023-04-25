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【加密貨幣】渣打數字資產研究主管揚言加密幣寒冬已過　睇比特幣明年底可能上到呢個價！

股市 16:46 2023/04/25

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Bitcoin比特幣走勢今年初以來反覆向上，本月一度重上3萬美元以上，路透引述渣打集團（02888）數字資產研究主管Geoff Kendrick近日表示，「加密貨幣冬天（crypto winter）」已過去，比特幣可能在2024年底達到10萬美元。

據Geoff Kendrick近日報告，認為比特幣可能會從包括銀行業最近的動盪、美國聯儲局結束加息周期後風險資產的穩定以及加密貨幣採礦的盈利能力提高等因素中獲益，「雖然不確定性的來源仍在，但我們認為通往100,000美元水平的途徑正變得更清晰」。

不過，路透報道指出，比特幣往日處於升勢時，市場出現天價估值的預測已司空見慣，一位花旗（美：C）分析師在2020年11月曾言，到2022年底，比特幣可能會攀升至318,000美元，惟2022年底比特幣以16,500美元收盤，較該年年初跌65%。

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編輯：胡學能

虛擬貨幣 銀行 美國 美元 比特幣 美國聯儲局 渣打集團（02888）
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