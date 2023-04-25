歐洲支付倡議年底將推出電子錢包 首階段在法德試行

歐洲支付倡議(European Payments Initiative, EPI)周二（25日）表示，在縮減與美國支付巨頭Visa和Mastercard的競爭野心後，它已經收購了兩家支付公司並獲得了更多銀行的支持。

EP表示計劃收購荷蘭支付計劃Currence iDEAL，以及為iDEAL提供服務的盧森堡支付解決方案供應商PQI。

另外，Belfius、DZ Bank、ABN Amro和Rabobank已經加入了現有的支持者，包括法國巴黎銀行、BPCE、農業信貸銀行、德意志銀行和法國興業銀行。

EPI公司首席執行官Martina Weimert說：「我們正在開發一個新的、可擴展的平台，以高效、先進的技術，盡可能地滿足歐洲消費者和商戶的現代和不斷發展的支付需求。」

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EPI的雄心勃勃的目標是創建一個歐洲的替代主流跨境卡支付系統Visa和Mastercard，原定於去年開始運作，但在其一半的成員銀行離開後失敗了。

EPI曾呼籲公共資金，因為銀行不准備拿出所有需要的現金，然後重新專注於開發一個數字錢包，創建一個單一的品牌，在歐洲各國進行即時、賬戶對賬戶的支付。

該錢包將於2023年底在法國和德國的試點階段面向首批用戶推出，並在2024年初推出包括比利時在內的更廣泛的市場。

「這些市場共佔歐元區所有非現金支付的一半以上。隨後將擴展到其他歐洲國家，」EPI說。

在線和移動購物支付的功能會在以後加入，隨著時間推移，還會有訂閱分期付款，以及現買現付等服務，

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責任編輯：張瑋婷