▲ 【銀行危機】渣打溫拓思：極低息環境引發銀行失衡問題 未來業界或會陷入某種形式的危機

渣打 （02888） 行政總裁溫拓思（Bill Winters）周一表示，即使上月爆發的銀行危機已緩和，但當一些銀行的失衡問題曝露出來，未來銀行界就會因此陷入某種形式的危機。

「我認為危機已遠離，但我又認為危機未遠離。」

利率急速上升導致部分銀行的問題惡化

溫拓思指，宏觀經濟環境出現巨大變化，為左壓抑通脹，利率急速上升，導致部分銀行的問題惡化，這些問題仍有待解決。

「這曝露了商業模式下的部分缺陷，加劇了一些原本存在但尚未意識到其嚴重性的問題，而這些問題仍然存在。」

SVB及瑞信事件凸顯部分監管缺陷

溫拓思稱，過去長期極低的利率環境，是造成銀行失衡的主因，只是當未以某種形式的危機出現，但業界有責任去了解這些失衡，並嘗試去預測可能發生的變化。

談及美國矽谷銀行（SVB）及瑞信危機，他認為事件凸顯部分監管缺陷，需要謹慎及深思熟慮才能解決這些問題，也相信當局會修補這些漏洞，但他同時警告，若不小心，便會實施過度監管，從而對經濟帶來負擔。溫拓思並讚揚美國聯儲局及瑞士央行在防止危機蔓延方面，做了「極度影響力」的工作。

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編輯：陳韻妍