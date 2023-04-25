  • 22°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【銀行危機】渣打溫拓思：極低息環境引發銀行失衡問題　未來業界或會陷入某種形式的危機

股市 16:33 2023/04/25

分享：

分享：

【銀行危機】渣打溫拓思：極低息環境引發銀行失衡問題　未來業界或會陷入某種形式的危機

渣打 （02888） 行政總裁溫拓思（Bill Winters）周一表示，即使上月爆發的銀行危機已緩和，但當一些銀行的失衡問題曝露出來，未來銀行界就會因此陷入某種形式的危機。

「我認為危機已遠離，但我又認為危機未遠離。」

利率急速上升導致部分銀行的問題惡化

溫拓思指，宏觀經濟環境出現巨大變化，為左壓抑通脹，利率急速上升，導致部分銀行的問題惡化，這些問題仍有待解決。

「這曝露了商業模式下的部分缺陷，加劇了一些原本存在但尚未意識到其嚴重性的問題，而這些問題仍然存在。」

SVB及瑞信事件凸顯部分監管缺陷

溫拓思稱，過去長期極低的利率環境，是造成銀行失衡的主因，只是當未以某種形式的危機出現，但業界有責任去了解這些失衡，並嘗試去預測可能發生的變化。

談及美國矽谷銀行（SVB）及瑞信危機，他認為事件凸顯部分監管缺陷，需要謹慎及深思熟慮才能解決這些問題，也相信當局會修補這些漏洞，但他同時警告，若不小心，便會實施過度監管，從而對經濟帶來負擔。溫拓思並讚揚美國聯儲局及瑞士央行在防止危機蔓延方面，做了「極度影響力」的工作。

【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？ 外管局叫買A股可留意？

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？ 外管局叫買A股可留意？

相關文章：【定存新玩法】渣打香港夥Edan推新一輪里數優惠　做定期最多可獲42.8萬里數

相關文章：【瑞信危機】渣打溫拓思：瑞信AT1債減記影響深遠　渣打極不可能減少返還資本

編輯：陳韻妍

港股 金融機構 渣打集團（02888） 貨幣政策 經濟 美國聯儲局 美國 銀行
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【加密貨幣】渣打數字資產研究主管揚言加密幣寒冬已過　睇比特幣明年底可能上到呢個價！

下一篇文章

美國擬擴大投資中國禁令　人民幣破6.9延續跌勢
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【美國經濟數據】美國4月製造企業指數-23.4　遜預期
【美國經濟數據】美國4月製造企業指數-23.4　遜預期
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款