【周大調富格曲@iM網欄】泰國高級水療中心 Bhawá Spa

到泰國旅遊，行街購物、飲飲食食之外，很多朋友都喜歡當地的水療按摩服務。泰式按摩，於世界各地的酒店及水療中心等都很常見。之前試過一些集團經營的按摩店，感覺不錯。今次，經朋友介紹，一口氣於 Bhawá Spa 預訂了兩天不同的按摩療程。

《Bhawá》源自印度語，大既就是「活在當下」的意思。店舖位處曼谷市中心，乘空鐵 （BTS）的話，於娜娜（Nana）站步行只需約5至10分鐘，交通相當便利。Bhawá Spa 的外貌為歐陸式白色小屋，相當易認。大門之外，早已放好為客人準備的拖鞋，不同尺碼，男女各一對，非常細心。入內，裝修以白色為主調，清新脫俗。款客的大廳有數千呎，非常寬敞，空間感十足。整座建築物由格局設計到裝修都一絲不苟，比五星級酒店有過之而無不及。

安排好座位後，服務員先奉上冰茶及毛巾，水療中心的經理再親自前來接待，招呼殷勤。經理操流利英語，從她口中，得知泰國有好幾間專業按摩學校，而他們的技師及服務員，都經專業訓練及得到泰國衞生部的認證。據了解，泰式按摩源於印度，傳入泰國後，再結合中國和東南亞的按摩技巧以及傳統醫療理念。而 Bhawá Spa 的其中一個特色，就是在傳統泰式按摩的基礎上加入瑞典的按摩技術。據稱，瑞典的按摩技術比較着重於深層肌肉按摩。多年來 Bhawá「歐亞合璧」的按摩技術，廣受本地及不同國籍的遊客歡迎，經常客滿，朋友都建議提早預約。

跟太太選定了水療按摩療程 《Thai Treasure Detoxify Divine Spa Retreat》之後，服務員為我們介紹不同的香薰油及按摩油。按摩油有椰子、楊桃、雞蛋花及薰衣草等選擇，不同的成份及香氣亦有不同的功效。仔細查看，香薰油及按摩油都是 Bhawá 自家品牌的產品。經理表示，為確保成份天然純正，用料來源及品質都受到嚴格監管。隨後，跟服務員步行到庭園中的一間小屋 (villa)。庭園經細心佈置，栽種了各種綠色植物，小屋名為 villa de rosé，古色古香，令人有遠離繁囂的感覺。輕推古董木門，小屋為雙人房間，約二百多平方呎，裝修典雅。



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整個水療按摩療程長約210分鐘，超過三個小時。療程包括香薰足浴、喜馬拉雅鹽磨砂、草本泥敷、有機草藥熱敷、Bhawá 特色按摩配及頭部按摩等。房內有多款自家品牌的沐浴及護理產品供試用，作為手信或自用都是不錯的選擇。

梳洗過後，已經是晚飯時間。向經理查問，得知對面有一間米芝蓮推介的餐廳。餐廳主打布吉菜，有機會再向大家介紹。

【周大調富格曲@iM網欄】

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介： 德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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