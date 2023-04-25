  • 22°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 17:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

美國擬擴大投資中國禁令　人民幣破6.9延續跌勢

宏觀解讀 16:23 2023/04/25

分享：

分享：

自傳媒報導美國政府將禁止美國資金投資中國高科技企業，投資者憂慮中美緊張局勢再度升溫，紛紛削減持有的中國投資，人民幣跌穿6.9水平後延續跌勢，滬深股通連續三日錄得資金淨流出。筆者認為，中美緊張關係並非未非新風險，自數年前中美貿易戰開打以來，海外投資者一直對中國持有戒心，最新的投資禁令旨在限制美國資金直接投資高科技企業，有關投資金額不高。更有可能的是，海外投資者借壞消息減持中國投資獲利。鑑於中國經濟重開動力仍然穩健，經濟前景優於歐美地區，筆者預計中國資產在沽售過後仍具吸引力。

另一方面，美元仍然維持弱勢，歐元則突破1.1關口後整固。考慮歐洲通脹仍然高企，利率仍未達致限制性水平，預期歐央行加息方面仍有追落後空間，延續加息以遏制通脹，全年的加息幅度將會高於聯儲局。本周亦有日本央行的利率決策會議，新行長植田和男上任後的政策立場成市場焦點。然而，植田行長在會議舉行前已多番表態支持延續寬鬆貨幣政策及保持收益率曲線控制政策，因此市場預期新行長上任後不會即時宣布政策調整，美元兌日圓在134水平附近波動。

【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？外管局叫買A股可留意？

開市追揸沽
【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？ 外管局叫買A股可留意？

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外匯策略師

欄名 : 外幣滙穗

最新專欄文章 更多

外幣滙穗 - 歐美通脹高溫未退　利率預期再度回升
2023/04/20
歐美通脹高溫未退　利率預期再度回升
外幣滙穗 - 中國首季經濟增長超預期　重開下消費復甦強勁
2023/04/18
中國首季經濟增長超預期　重開下消費復甦強勁
外幣滙穗 - 美國通脹持續回落　5月加息懸而未決
2023/04/13
美國通脹持續回落　5月加息懸而未決
外幣滙穗 - 美加息預期持續波動　重開後中國通脹低迷
2023/04/11
美加息預期持續波動　重開後中國通脹低迷
外幣滙穗 - 數據低迷衰退憂慮再起　景氣改善中國消費旺盛
2023/04/06
數據低迷衰退憂慮再起　景氣改善中國消費旺盛
外滙 人民幣 日圓 美元 中國
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$5000電子機票優惠券

立即領取

上一篇文章

【銀行危機】渣打溫拓思：極低息環境引發銀行失衡問題　未來業界或會陷入某種形式的危機

下一篇文章

【內房危機】潤地否認收購萬達地產　另萬達商管招股書再度失效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【打風消息】天文台取消所有風球　港股今復市
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【美股風險】市場瘋炒末日期權　摩通警告：極端或累標指「跌5%」變「暴挫25%」
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【免費機票】國泰派2.73萬張免費機票　4.24起登記抽獎、香港人可參與　涵英美日等26目的地（附日期、申請詳情）
【美國經濟數據】美國4月製造企業指數-23.4　遜預期
【美國經濟數據】美國4月製造企業指數-23.4　遜預期
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【流亡富豪】郭文貴涉欺詐逾78億元在紐約被捕　其曼克頓大宅突起火、FBI被迫撤離
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌119點　阿里美股低港2%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款