美國擬擴大投資中國禁令　人民幣破6.9延續跌勢

自傳媒報導美國政府將禁止美國資金投資中國高科技企業，投資者憂慮中美緊張局勢再度升溫，紛紛削減持有的中國投資，人民幣跌穿6.9水平後延續跌勢，滬深股通連續三日錄得資金淨流出。筆者認為，中美緊張關係並非未非新風險，自數年前中美貿易戰開打以來，海外投資者一直對中國持有戒心，最新的投資禁令旨在限制美國資金直接投資高科技企業，有關投資金額不高。更有可能的是，海外投資者借壞消息減持中國投資獲利。鑑於中國經濟重開動力仍然穩健，經濟前景優於歐美地區，筆者預計中國資產在沽售過後仍具吸引力。

另一方面，美元仍然維持弱勢，歐元則突破1.1關口後整固。考慮歐洲通脹仍然高企，利率仍未達致限制性水平，預期歐央行加息方面仍有追落後空間，延續加息以遏制通脹，全年的加息幅度將會高於聯儲局。本周亦有日本央行的利率決策會議，新行長植田和男上任後的政策立場成市場焦點。然而，植田行長在會議舉行前已多番表態支持延續寬鬆貨幣政策及保持收益率曲線控制政策，因此市場預期新行長上任後不會即時宣布政策調整，美元兌日圓在134水平附近波動。

【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？外管局叫買A股可留意？

責任編輯︰梁浩碩