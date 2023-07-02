【新股IPO】KEEP健身平台3650孖展暫錄4586萬、巨星傳奇6683暫錄3029萬　未足額　一文看清孖展認購情況（不斷更新）

▲ 巨星傳奇（新上市編號：06683）、KEEP健身平台平台（新上市編號：03650）、眾安智慧生活（新上市編號：02271）首日招股；現正招股有四川科倫博泰（新上市編號：06990）及慧居科技（新上市編號：02481）。

新股趕半年結前招股上市，截至周日（7月2日），三新股公開招股部份暫未足額認購，Keep （新上市編號：03650） 公開集資6662萬元，孖展暫錄4586萬元；巨星傳奇 （新上市編號：06683） 公開集資5382萬元，其孖展暫錄3029萬元；Keep （新上市編號：03650） 公開集資6662萬元，孖展暫錄4586萬元；眾安智慧生活 （新上市編號：02271） 暫錄204萬。

Keep健身平台3650孖展暫錄4586萬元

中國最大的健身平台Keep （新上市編號：03650） 周五（30日）起至7月5日招股，Keep孖展暫錄4586萬元，富途借出4200萬元，以公開集資6662萬元，暫未足額認購。【Keep招股詳情】

Keep計劃全球發行1083.86萬股，1成在港公開發售，招股價介乎28.92至61.46元，集資最多6.7億元，一手（100股）入場費6207.99元，預期7月12日掛牌，勢本港首隻運動科技股。

巨星傳奇6683孖展暫錄3029萬元

「周杰倫概念股」巨星傳奇再度招股。巨星傳奇周五（6月30日）起至7月5日招股。巨星傳奇孖展暫錄3029萬元，富途借出1600萬元，以公開集資5382萬元計，暫未足額認購。【巨星傳奇招股詳情】

巨星傳奇計劃發行1.27億股，一成於香港作公開發售，招股價由上次的5.5至6.3元，改為發售價每股4.25元，集資額5.38億元。每手照舊500股，一手入場費減至2146.4元。巨星傳奇預期將於7月13日掛牌。

眾安智慧生活2271孖展暫錄204萬

眾安集團 （00672） 重推分拆物業管理業務眾安智慧生活 （02271） 周五（6月30日）起至7月11日招股，孖展暫錄204萬，公開集資約1875萬元計算，暫未足額。【眾安智慧生活招股詳情】

眾安智慧計劃發行1.27億元，其中一成香港公開發售，招股價介乎1.18元至1.48元，集資最多1.87億元。每手2000股，一手入場費2989.85元。眾安智慧生活預期將於7月18日掛牌。

科倫博泰6990孖展暫錄5024萬元

生物科技股四川科倫博泰 （新上市編號：06990） 周四（29日）至下周二（7月4日）期間招股。科倫博泰孖展暫錄5024萬元，富途借出4300萬元，以公開集資1.63億元計，科倫博泰暫未足額認購。【科倫博泰招股詳情】

科倫博泰計劃發行約2245萬股，每股發行價介乎60.60至72.80元，每手（100股計）入場費7353.4元。科倫博泰超額配售選擇權不超過340萬股，集資最多16.3億元，料7月11日上市。

慧居科技2481孖展暫錄1912萬元

中國三北地區供熱服務商慧居科技 （新上市編號：02481） 周三（28日）起至下周一（3日）招股。慧居科技孖展暫錄1912萬元；周五（30日）早上曾錄4431萬元的足額認購，其後富途抽飛約1000萬元至1500萬元，以公開集資3175萬元計，未足額認購。【慧居科技招股詳情】

慧居科技計劃發行7560萬股，一成於香港作公開發售，發售價將為每股3至4.2元，料所得淨額約3.2億元，一手（1000股）入場費約4242.3元，料7月10日掛牌。

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記者：宋佩恩