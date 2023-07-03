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【新股IPO】KEEP健身平台3650、巨星傳奇6683孖展均足額 一文看清孖展認購情況（不斷更新）
新股趕半年結前招股上市，截至周一（7月3日）下午約8時半，Keep （新上市編號：03650） 及巨星傳奇 （新上市編號：06683） 孖展獲足額認購。Keep公開集資6662萬元，孖展暫錄6671萬元；巨星傳奇公開集資5382萬元，孖展暫錄6106萬元；眾安智慧生活 （新上市編號：02271） 暫錄362萬。
|新股
|孖展認購數
|超購倍數
|截止認購
|Keep （03650）
|6671萬
|足額
|7月5日
|巨星傳奇 （06683）
|6106萬
|0.13倍
|7月5日
|眾安智慧生活 （02271）
|362萬
|未足額
|7月11日
|科倫博泰 （06690）
|8802萬
|未足額
|7月4日
Keep健身平台3650孖展暫錄6671萬元
中國最大的健身平台Keep （新上市編號：03650） 上周五（6月30日）起至周三（5日）招股，Keep孖展暫錄6408萬元，富途借出5000萬元，以公開集資6662萬元，獲足額認購。【Keep招股詳情】
Keep計劃全球發行1083.86萬股，1成在港公開發售，招股價介乎28.92至61.46元，集資最多6.7億元，一手（100股）入場費6207.99元，預期7月12日掛牌，勢本港首隻運動科技股。
巨星傳奇6683孖展暫錄6106萬元
「周杰倫概念股」巨星傳奇再度招股。巨星傳奇上周五（6月30日）起至7月5日招股。巨星傳奇孖展暫錄6106萬元，富途借出2300萬元，輝立認購1400萬元，盈立認購1141萬元，以公開集資5382萬元計，巨星傳奇輕微超購0.13倍。【巨星傳奇招股詳情】
巨星傳奇計劃發行1.27億股，一成於香港作公開發售，招股價由上次的5.5至6.3元，改為發售價每股4.25元，集資額5.38億元。每手照舊500股，一手入場費減至2146.4元。巨星傳奇預期將於7月13日掛牌。
眾安智慧生活2271孖展暫錄362萬
眾安集團 （00672） 重推分拆物業管理業務眾安智慧生活 （02271） 上周五（6月30日）起至下周二（11日）招股，據消息人士指，國際配售部份獲足額認購。公開發售部分孖展暫錄362萬，公開集資約1875萬元計算，暫未足額。【眾安智慧生活招股詳情】
眾安智慧計劃發行1.27億元，其中一成香港公開發售，招股價介乎1.18元至1.48元，集資最多1.87億元。每手2000股，一手入場費2989.85元。眾安智慧生活預期將於7月18日掛牌。
科倫博泰6990孖展暫錄8802萬元
生物科技股四川科倫博泰 （新上市編號：06990） 上周四（29日）至周二（7月4日）期間招股。科倫博泰孖展暫錄8802萬元，富途借出6500萬元，以公開集資1.63億元計，科倫博泰暫未足額認購。【科倫博泰招股詳情】
科倫博泰計劃發行約2245萬股，每股發行價介乎60.60至72.80元，每手（100股計）入場費7353.4元。科倫博泰超額配售選擇權不超過340萬股，集資最多16.3億元，料7月11日上市。
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記者：宋佩恩