【新股IPO】KEEP健身平台3650、巨星傳奇6683孖展均足額　一文看清孖展認購情況（不斷更新）

▲ 巨星傳奇（新上市編號：06683）、KEEP健身平台平台（新上市編號：03650）、眾安智慧生活（新上市編號：02271），以及四川科倫博泰（新上市編號：06990）正招股。

新股趕半年結前招股上市，截至周一（7月3日）下午約8時半，Keep （新上市編號：03650） 及巨星傳奇 （新上市編號：06683） 孖展獲足額認購。Keep公開集資6662萬元，孖展暫錄6671萬元；巨星傳奇公開集資5382萬元，孖展暫錄6106萬元；眾安智慧生活 （新上市編號：02271） 暫錄362萬。

新股 孖展認購數 超購倍數 截止認購 Keep （03650） 6671萬 足額 7月5日 巨星傳奇 （06683） 6106萬 0.13倍 7月5日 眾安智慧生活 （02271） 362萬 未足額 7月11日 科倫博泰 （06690） 8802萬 未足額 7月4日

Keep健身平台3650孖展暫錄6671萬元

中國最大的健身平台Keep （新上市編號：03650） 上周五（6月30日）起至周三（5日）招股，Keep孖展暫錄6408萬元，富途借出5000萬元，以公開集資6662萬元，獲足額認購。【Keep招股詳情】

Keep計劃全球發行1083.86萬股，1成在港公開發售，招股價介乎28.92至61.46元，集資最多6.7億元，一手（100股）入場費6207.99元，預期7月12日掛牌，勢本港首隻運動科技股。

巨星傳奇6683孖展暫錄6106萬元

「周杰倫概念股」巨星傳奇再度招股。巨星傳奇上周五（6月30日）起至7月5日招股。巨星傳奇孖展暫錄6106萬元，富途借出2300萬元，輝立認購1400萬元，盈立認購1141萬元，以公開集資5382萬元計，巨星傳奇輕微超購0.13倍。【巨星傳奇招股詳情】

巨星傳奇計劃發行1.27億股，一成於香港作公開發售，招股價由上次的5.5至6.3元，改為發售價每股4.25元，集資額5.38億元。每手照舊500股，一手入場費減至2146.4元。巨星傳奇預期將於7月13日掛牌。

眾安智慧生活2271孖展暫錄362萬

眾安集團 （00672） 重推分拆物業管理業務眾安智慧生活 （02271） 上周五（6月30日）起至下周二（11日）招股，據消息人士指，國際配售部份獲足額認購。公開發售部分孖展暫錄362萬，公開集資約1875萬元計算，暫未足額。【眾安智慧生活招股詳情】

眾安智慧計劃發行1.27億元，其中一成香港公開發售，招股價介乎1.18元至1.48元，集資最多1.87億元。每手2000股，一手入場費2989.85元。眾安智慧生活預期將於7月18日掛牌。

科倫博泰6990孖展暫錄8802萬元

生物科技股四川科倫博泰 （新上市編號：06990） 上周四（29日）至周二（7月4日）期間招股。科倫博泰孖展暫錄8802萬元，富途借出6500萬元，以公開集資1.63億元計，科倫博泰暫未足額認購。【科倫博泰招股詳情】

科倫博泰計劃發行約2245萬股，每股發行價介乎60.60至72.80元，每手（100股計）入場費7353.4元。科倫博泰超額配售選擇權不超過340萬股，集資最多16.3億元，料7月11日上市。

相關文章：

【新股IPO】香港今年跌出IPO集資首5位？ 安永削集資額預測25%、重返五大「極度困難」

【新股IPO】內地茶飲古茗傳來港上市集資23億元 古茗：不予置評

記者：宋佩恩