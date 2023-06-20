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【新股IPO】艾迪康9805孖展暫錄725萬元　來凱醫藥2105孖展暫錄5279萬元

新股IPO 10:45 2023/06/20

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艾迪康（新上市編號：09860）、以及來凱醫藥（新上市編號：02105），以及藥師幫（新上市編號：09885）現正招股。

中國三大獨立醫學實驗室服務商艾迪康（Adicon；新上市編號︰09860）周一（19日）起至周四（23日）招股。截至周二（20日）上午約10時半，艾迪康孖展錄1054萬元，富途借出700萬元，以公開集資4089萬計，暫未足額認購。

艾迪康計劃發行近3319.3萬股，一成於香港作公開發售，發售價將為每股12.32元，料所得淨額約8390萬元，每手500股，一手入場費約6222.1元，料6月30日掛牌。【艾迪康新股詳情】

來凱醫藥2105招股，一手入場費6268元，【下一頁】

來凱醫藥 （新上市編號︰02105） 上周五（16日）至周三（21日）招股。來凱醫藥孖展暫錄5279萬元，富途借出3100萬元，以公開集資7909萬元計，來凱醫藥孖展暫未足額認購。

諾華（美：NVS）持股的生物醫藥科技公司來凱醫藥計劃發行6372.8萬股，一成於香港作公開發售，招股價為12.41元，集資最多7.9億元。來凱醫藥每手（500股）入場費約6267.6元。

藥師幫9885招股，一手入場費4646元，【下一頁】

內地最大院外醫藥產業數字化服務平台藥師幫  （新上市編號：09885） 上周四至周二（15日至20日）招股。藥師幫孖展暫錄1.56億元，富途借出7400萬，華盛借出3850萬元，以公開集資額3637萬元計算，藥師幫孖展獲超額認購3.3倍。

藥師幫全球發售約1,580.88萬股，香港公開發售佔1成，招股價介乎19至23元，集資最多約3.63億元，每手（200股）入場費約4646元。【藥師幫公司背景】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

 

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記者：宋佩恩

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