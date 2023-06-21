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【新股IPO】艾迪康9805孖展暫錄2807萬元 來凱醫藥2105孖展暫錄1億元、獲足額認購
中國三大獨立醫學實驗室服務商艾迪康（Adicon；新上市編號︰09860）周一（19日）起至周四（23日）招股。截至周三（21日）下午約2時，艾迪康孖展錄2807萬元，富途借出2000萬元，以公開集資4089萬計，暫未足額認購。
艾迪康計劃發行近3319.3萬股，一成於香港作公開發售，發售價將為每股12.32元，料所得淨額約8390萬元，每手500股，一手入場費約6222.1元，料6月30日掛牌。【艾迪康新股詳情】
來凱醫藥2105招股，一手入場費6268元，【下一頁】
來凱醫藥 （新上市編號︰02105） 上周五（16日）至周三（21日）招股。來凱醫藥孖展暫錄1.36億元，富途及華盛各借出4900萬元，以公開集資7909萬元計，來凱醫藥孖展獲輕微超額認購。
諾華（美：NVS）持股的生物醫藥科技公司來凱醫藥計劃發行6372.8萬股，一成於香港作公開發售，招股價為12.41元，集資最多7.9億元。來凱醫藥每手（500股）入場費約6267.6元。
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記者：宋佩恩