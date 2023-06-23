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【新股IPO】艾迪康9805國際配售部分傳足額　孖展暫錄2964萬元　

新股IPO 16:10 2023/06/23

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艾迪康（新上市編號：09860）現正招股。

中國三大獨立醫學實驗室服務商艾迪康（Adicon；新上市編號︰09860）周一（19日）起至周五（23日）招股。據外電消息指，國際配售部分已獲足額認購，5個基石投資者，邁瑞全球、香港新產業、復星診斷、Timestar Elite及Corelink，合共認購3717萬美元等值股份。

截至周五（23日）下午約2時，艾迪康孖展錄2964萬元，富途借出2100萬元，以公開集資4089萬計，暫未足額認購。

艾迪康計劃發行近3319.3萬股，一成於香港作公開發售，發售價將為每股12.32元，料所得淨額約8390萬元，每手500股，一手入場費約6222.1元，料6月30日掛牌。【艾迪康新股詳情】

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記者：宋佩恩

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