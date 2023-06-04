【新股IPO】科笛孖展暫錄1754萬 國際配售部分獲足額認購 巨星傳奇孖展暫錄5319萬

新股IPO

▲ 巨星傳奇（新上市編號：06683）及科笛集團（新上市編號：02487）周三（31日）起招股，同於下周一（6月5日）截止。