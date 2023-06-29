【新股IPO】科倫博泰6990首日招股　孖展暫錄1131萬元　慧居科技2481暫錄1724萬元　均未足額認購　

▲ 四川科倫博泰（新上市編號：06990）及慧居科技（新上市編號：02481）現正招股。

生物科技股四川科倫博泰 （新上市編號：06990） 周四（29日）至下周二（7月4日）期間招股，截至周四下午約2時，科倫博泰孖展暫錄1131萬元，富途借出1100萬元，以公開集資1.63億元計，科倫博泰暫未足額認購。

科倫博泰計劃發行約2245萬股，每股發行價介乎60.60至72.80元，每手（100股計）入場費7353.4元。科倫博泰超額配售選擇權不超過340萬股，集資最多16.3億元，料7月11日上市。

慧居科技2481孖展暫錄1724萬元

中國三北地區供熱服務商慧居科技 （新上市編號：02481） 周三（28日）起至下周一（3日）招股。慧居科技孖展錄1724萬元，以公開集資3175萬元計，暫未足額認購，其中富途借出1100萬元。【慧居科技招股詳情】

慧居科技計劃發行7560萬股，一成於香港作公開發售，發售價將為每股3至4.2元，料所得淨額約3.2億元，一手（1000股）入場費約4242.3元，料7月10日掛牌。

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記者：宋佩恩