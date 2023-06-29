  • 31°C
香港時間 : 2023629日 (週四) 15:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】科倫博泰6990首日招股　孖展暫錄1131萬元　慧居科技2481暫錄1724萬元　均未足額認購　

新股IPO 14:24 2023/06/29

分享：

分享：

四川科倫博泰（新上市編號：06990）及慧居科技（新上市編號：02481）現正招股。

生物科技股四川科倫博泰 （新上市編號：06990） 周四（29日）至下周二（7月4日）期間招股，截至周四下午約2時，科倫博泰孖展暫錄1131萬元，富途借出1100萬元，以公開集資1.63億元計，科倫博泰暫未足額認購。

科倫博泰計劃發行約2245萬股，每股發行價介乎60.60至72.80元，每手（100股計）入場費7353.4元。科倫博泰超額配售選擇權不超過340萬股，集資最多16.3億元，料7月11日上市。

慧居科技2481孖展暫錄1724萬元

中國三北地區供熱服務商慧居科技 （新上市編號：02481） 周三（28日）起至下周一（3日）招股。慧居科技孖展錄1724萬元，以公開集資3175萬元計，暫未足額認購，其中富途借出1100萬元。【慧居科技招股詳情】

慧居科技計劃發行7560萬股，一成於香港作公開發售，發售價將為每股3至4.2元，料所得淨額約3.2億元，一手（1000股）入場費約4242.3元，料7月10日掛牌。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】強積金2023下半年前瞻及檢討（下）GUM：MPF今年仍有望反彈X% 高中低風險人士部署攻略

相關文章：

【新股IPO】內地燕窩品牌燕之屋遞表　中證監曾質疑燕之屋存在營銷、食品安全及關聯交易等問題

【新股IPO】Arm據報至少與十家公司洽談IPO錨定投資者　英特爾或成為其中一員

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 孖展 集資 科倫博泰生物－B（06990） 慧居科技（02481） IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【Softbank】軟銀加入AI戰局　據報計劃自行研發生成式AI

下一篇文章

【財庫局】許正宇：未來更多重點金融政策領域　以政策宣言及藍圖推動
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【港元拆息】HIBOR全線5厘以上　隔夜息驚見5.44厘、單日抽升逾半厘　上商林俊泓：1個月拆息月底料見5.1厘
【美國經濟數據】美國30年定息按揭利率升至6.75厘　按揭申請增3%
【美國經濟數據】美國30年定息按揭利率升至6.75厘　按揭申請增3%
【新股IPO】內地第六大供水營運商銀龍供水遞表　一文看清IPO消息（不斷更新）
【新股IPO】內地第六大供水營運商銀龍供水遞表　一文看清IPO消息（不斷更新）
【新股IPO】科倫博泰6990首日招股　孖展暫錄1131萬元　慧居科技2481暫錄1724萬元　均未足額認購　
【新股IPO】科倫博泰6990首日招股　孖展暫錄1131萬元　慧居科技2481暫錄1724萬元　均未足額認購　
【LVMH】LVMH主席Bernard Arnault現身北京名店　25歲小兒子陪同訪華
【LVMH】LVMH主席Bernard Arnault現身北京名店　25歲小兒子陪同訪華
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
【阿里巴巴9988】馬雲傳召閉門會議提出淘寶天貓未來三方向　以Nokia和Kodak為鑑、「從標杆到死亡不需一年」
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款