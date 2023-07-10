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【新股IPO】眾安智慧生活2271孖展暫錄874萬元 一文看清孖展認購情況（不斷更新）
新股IPO 11:25 2023/07/10
眾安集團 （00672） 重推分拆物業管理業務上市，眾安智慧生活 （新上市編號：02271） 自6月30日起招股，周二（11日）截止招股。截至周一（10日）上午約10時半，眾安智慧生活公開發售部分，孖展暫錄874萬，以公開集資1875萬元計算，暫未足額認購。據消息人士指，國際配售部份獲足額認購。【眾安智慧生活招股詳情】
眾安智慧計劃發行1.27億元，其中一成香港公開發售，招股價介乎1.18元至1.48元，集資最多1.87億元。每手2000股，一手入場費2989.85元。眾安智慧生活預期將於下周二（18日）掛牌。
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記者：宋佩恩
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