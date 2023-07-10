  • 31°C
香港時間 : 2023710日 (週一) 11:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】眾安智慧生活2271孖展暫錄874萬元　一文看清孖展認購情況（不斷更新）

新股IPO 11:25 2023/07/10

分享：

分享：

眾安智慧生活（新上市編號：02271）正招股，7月11日截止。

眾安集團  （00672）  重推分拆物業管理業務上市，眾安智慧生活 （新上市編號：02271） 自6月30日起招股，周二（11日）截止招股。截至周一（10日）上午約10時半，眾安智慧生活公開發售部分，孖展暫錄874萬，以公開集資1875萬元計算，暫未足額認購。據消息人士指，國際配售部份獲足額認購。【眾安智慧生活招股詳情】

眾安智慧計劃發行1.27億元，其中一成香港公開發售，招股價介乎1.18元至1.48元，集資最多1.87億元。每手2000股，一手入場費2989.85元。眾安智慧生活預期將於下周二（18日）掛牌。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

退休積滿Fund
【退休積滿Fund】強積金2023下半年前瞻及檢討（下）GUM：MPF今年仍有望反彈X% 高中低風險人士部署攻略

相關文章：

【新股IPO】畢馬威：下半年新股市場有望明顯復甦　四大唯一不調低香港IPO集資預測

【新股IPO】香港今年跌出IPO集資首5位？　安永削集資額預測25%、重返五大「極度困難」

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO 孖展 集資 巨星傳奇（06683） 眾安智慧生活（02271） 慧居科技（02481）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【騰訊700】《PUBG》6月海外收入大增27%　超越《原神》仍勝不過米哈游

下一篇文章

【阿里巴巴9988】盒馬三大門店模式攻零售　自家品牌佔總銷售逾三成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升391點　阿里美股反撲90港元關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升391點　阿里美股反撲90港元關（不斷更新）
【汽車股】組識Tesla等16內地車廠承諾不打價格戰　中汽協急刪條款、促嚴守反壟斷法
【汽車股】組識Tesla等16內地車廠承諾不打價格戰　中汽協急刪條款、促嚴守反壟斷法
【螞蟻完成整改】阿里巴巴升逾5%　螞蟻集團回購揭估值縮水7成至5671億人幣　阿里巴巴正考慮是否減持
【螞蟻完成整改】阿里巴巴升逾5%　螞蟻集團回購揭估值縮水7成至5671億人幣　阿里巴巴正考慮是否減持
【美國加息】美國周三公布CPI　市場怎估通脹與加息？
【美國加息】美國周三公布CPI　市場怎估通脹與加息？
【中國監管】李強簽令發布《私募投資基金監督管理條例》、9月生效
【中國監管】李強簽令發布《私募投資基金監督管理條例》、9月生效
【藍籌分拆】藥明生物升3%　擬分拆「藥明合聯」香港上市　專攻ADC領域有何特別？
【藍籌分拆】藥明生物升3%　擬分拆「藥明合聯」香港上市　專攻ADC領域有何特別？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款