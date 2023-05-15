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【新股IPO】易點雲2416首日招股　孖展暫錄1620萬元　宏信建發9930國際配售部分獲足額認購　

新股IPO 18:53 2023/05/15

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易點雲（新上市編號：02416）周一（15日）起招股，與宏信建發（新上市編號：09930）同於周四（18日）截止。

內地辦公IT綜合解決方案供應商易點雲 （新上市編號：02416） 周一至周四（15日至18日）招股，截至周一（15日）下午5時，易點雲孖展暫錄1620萬元，以公開集資額7030萬元計算，暫未足額認購，其中富途借出1400萬元。

宏信建發一手入場費約4848元，【下一頁】

遠東宏信 （03360） 分拆的宏信建發 （新上市編號：09930） 上周五（12日）起招股，周四（18日）截止招股。截至周一（12日）下午約5時，孖展暫錄461萬元，以公開集資額1.75億元計算，暫未足額認購。其中，富途借出300萬元。宏信建發據報國際配售部分已獲足額認購，包括7個基石投資者共認購1.4億美元（約10.9億港元），包括東濱國際（約4900萬美元）、中聯重科 （01157） 認購約3000萬美元、浙江鼎力機械（約2500萬美元）、臨工重機及信恒（各約1500萬美元）、普陀科投（400萬美元）以及金環（約1900萬人民幣）。

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記者：宋佩恩

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