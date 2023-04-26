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【新股IPO】怡俊集團2442綠竹生物2480孖展均獲足額認購

新股IPO 21:41 2023/04/26

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綠竹生物（新上市編號：02480）及怡俊集團（新上市編號：02442）均現正招股。

內地慢性病疫苗研發商綠竹生物 （新上市編號：02480） 及香港防工程承包商怡俊集團 （新上市編號：02442） 於周二至周五（25日至28日）招股。綜合券商數據指，綠竹生物及怡俊集團孖展已已足額認購。

截至周三（26日）下午約6時，綠竹生物孖展暫錄4908萬元，以公開集資額4327萬元計算，獲足額認購。其中，富途借出3100萬元，華盛借出1100萬元。【綠竹生物招股詳情】

至於怡俊集團，孖展暫錄3915萬元，以公開集資額1408萬元計算，超額認購1.8倍。其中，華盛證券借出2400萬，輝立借出1000萬元。【怡俊集團招股詳情】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

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記者：宋佩恩

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