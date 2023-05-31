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【新股IPO】巨星傳奇6683、科笛2487首日招股　巨星孖展暫錄3310萬、科笛3365萬

新股IPO 18:59 2023/05/31

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巨星傳奇（新上市編號：06683）及科笛集團（新上市編號：02487）周三（31日）起招股，同於下周一（6月5日）截止。

周杰倫概念股巨星傳奇 （新上市編號：06683） 及內地皮膚科藥研發商科笛集團 （新上市編號：02487） 周三至下周一（5月31日至6月5日）招股。截至周三（31日）下午5時，巨星傳奇孖展暫錄3310萬元，富途借出2,000萬元，華盛證券錄1,100萬元認購。以公開集資額7977萬元計算，巨星傳奇孖展暫未足額認購。【巨星傳奇公司簡介】

科笛集團2487一手入場費近5000元，【下一頁】

科笛集團孖展暫錄3365萬元，富途借出2,000萬元。以公開集資額5268萬元計算，科笛孖展暫未足額認購。

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記者：宋佩恩

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