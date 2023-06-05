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【新股IPO】巨星傳奇孖展暫錄5319萬 科笛孖展暫錄1754萬 國際配售部分足購
周杰倫概念股巨星傳奇 （新上市編號：06683） 及內地皮膚科藥研發商科笛集團 （新上市編號：02487） 自周三（5月31日）起招股，周一（5日）已截止招股。據知情人士指出，巨星傳奇公開發售部分獲超額認購。
截至周日（4日）下午約9時半，巨星傳奇孖展暫錄5319萬元，富途借出2600萬元，華盛證券錄1300萬元認購。以公開集資額7977萬元計算，巨星傳奇孖展暫未足額認購。【巨星傳奇公司簡介】
科笛集團2487一手入場費近5000元，【下一頁】
據外電消息指，科笛國際配售部分獲足額認購，基石投資者包括嘉實基金認購2000萬美元、無錫新鴻笛創投認購220萬美元及新氧（美：SY）認購100萬美元。科笛孖展暫錄1754萬元，富途借出1000萬元，輝立借出300萬元。以公開集資額5268萬元計算，科笛孖展暫未足額認購。科笛周五（2日）下午約2時半曾錄4878萬元，當時輝立借出2,300萬元，富途認購2,100萬元，其後3個小時內大幅抽飛約3000萬。
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記者：宋佩恩