  • 31°C
香港時間 : 2023605日 (週一) 13:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】巨星傳奇孖展暫錄5319萬　國際配售部分獲超額認購　科笛孖展暫錄1754萬　國際配售部分足購

新股IPO 12:45 2023/06/05

分享：

分享：

巨星傳奇（新上市編號：06683）及科笛集團（新上市編號：02487）周三（31日）起招股，同於下周一（6月5日）截止。

周杰倫概念股巨星傳奇 （新上市編號：06683） 及內地皮膚科藥研發商科笛集團 （新上市編號：02487） 自周三（5月31日）起招股，周一（5日）已截止招股。據知情人士指出，巨星傳奇國際配售部分獲超額認購。

截至周日（4日）下午約9時半，巨星傳奇孖展暫錄5319萬元，富途借出2600萬元，華盛證券錄1300萬元認購。以公開集資額7977萬元計算，巨星傳奇孖展暫未足額認購。【巨星傳奇公司簡介】

科笛集團2487一手入場費近5000元，【下一頁】

據外電消息指，科笛國際配售部分獲足額認購，基石投資者包括嘉實基金認購2000萬美元、無錫新鴻笛創投認購220萬美元及新氧（美：SY）認購100萬美元。科笛孖展暫錄1754萬元，富途借出1000萬元，輝立借出300萬元。以公開集資額5268萬元計算，科笛孖展暫未足額認購。科笛周五（2日）下午約2時半曾錄4878萬元，當時輝立借出2,300萬元，富途認購2,100萬元，其後3個小時內大幅抽飛約3000萬。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略

ET財智Talk
【ET財智Talk】環球股市升幅達1-2成 哪些股票市場最有潛力？哪些板塊將持續跑贏？安柏環球雷志海分析部署策略　

相關文章：

【新股IPO】法拉帝確認擬於意大利雙重上市　控股股東將售最多29%股份

【新股IPO】眾淼創科首度遞表來港上市　旗下保險代理人8600萬　家庭保險用戶25萬

記者：宋佩恩

開啟hket App，閱讀全文
港股 孖展 科笛－B（02487） 巨星傳奇（06683） 集資 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【泰加停牌】泰加保險：簽署53億元債券融資意向書　除牌大限倒數1個月

下一篇文章

【AAPL】蘋果WWDC發布會倒數　郭明錤：蘋果AIGC布局較MR裝置更受關注
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市跳水238點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跳水238點　阿里美股低港2%（不斷更新）
【美股收市】就業勁+拜登快簽債限法案　道指飆701點　納指漲1.1%
【美股收市】就業勁+拜登快簽債限法案　道指飆701點　納指漲1.1%
【債務上限】美債發行將大爆發　華爾街估一季抽走8萬億　緊縮恐如雷曼危機
【債務上限】美債發行將大爆發　華爾街估一季抽走8萬億　緊縮恐如雷曼危機
【NVDA】Nvidia、AMD CEO是遠房親戚？蘇姿丰要叫黃仁勳「表舅」？
【NVDA】Nvidia、AMD CEO是遠房親戚？蘇姿丰要叫黃仁勳「表舅」？
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　18000關失而復得（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市跌37點　18000關失而復得（不斷更新）
【美股焦點】道指為何急升701點？與港股大升733點有無關？
【美股焦點】道指為何急升701點？與港股大升733點有無關？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款