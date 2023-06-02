【新股IPO】巨星傳奇孖展暫錄4968萬 科笛暫錄4878萬 均未足額認購

新股IPO

▲ 巨星傳奇（新上市編號：06683）及科笛集團（新上市編號：02487）周三（31日）起招股，同於下周一（6月5日）截止。