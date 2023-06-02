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【新股IPO】巨星傳奇孖展暫錄4225萬 科笛暫錄4026萬 均未足額認購
新股IPO 09:42 2023/06/02
周杰倫概念股巨星傳奇 （新上市編號：06683） 及內地皮膚科藥研發商科笛集團 （新上市編號：02487） 周三至下周一（5月31日至6月5日）招股。截至周五（2日）上午約9時，巨星傳奇孖展暫錄4,225萬元，富途借出1,900萬元，華盛證券錄1,450萬元認購。以公開集資額7977萬元計算，巨星傳奇孖展暫未足額認購。巨星傳奇公司簡介
科笛集團2487一手入場費近5000元，【下一頁】
科笛集團孖展暫錄4026萬元，輝立借出2,300萬元，富途認購1,300萬元。以公開集資額5268萬元計算，科笛孖展暫未足額認購。
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記者：宋佩恩
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