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【新股IPO】來凱醫藥2105首日招股　孖展暫錄1708萬　藥師幫9885孖展錄1倍超額認購

新股IPO 11:50 2023/06/16

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藥師幫（新上市編號：09885）周三（15日）起招股，下周二（20日）截止。

來凱醫藥（新上市編號︰02105）周五（16日）至下周三（21日）招股。截至周五上午11時，來凱醫藥孖展暫錄1708萬元，富途借出1200萬元，以公開集資7909萬元計，來凱醫藥孖展暫未足額認購。

來凱醫藥招股，一手入場費6268元，【下一頁】

諾華（美：NVS）持股的生物醫藥科技公司來凱醫藥計劃發行6372.8萬股，一成於香港作公開發售，招股價為12.41元，集資最多7.9億元。來凱醫藥每手（500股）入場費約6267.6元。

藥師幫9885招股，一手入場費4646元，【下一頁】

內地最大院外醫藥產業數字化服務平台藥師幫 （新上市編號：09885） 周四至下周二（15日至20日）招股。藥師幫孖展暫錄7504萬元，華盛借出3550萬，富途借出3500萬元，以公開集資額3637萬元計算，藥師幫孖展獲超額認購近1.1倍。

藥師幫全球發售約1,580.88萬股，香港公開發售佔1成，招股價介乎19至23元，集資最多約3.63億元，每手（200股）入場費約4646元。【藥師幫公司背景】

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】和使用【新股IPO小工具】

 

【開市追揸沽】港股大反彈弱勢扭轉？ 憧憬內地救市內房股有救？

開市追揸沽
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記者：宋佩恩

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