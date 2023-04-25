【證書課程】康文署6月起增設救生訓練綜合證書課程 合資格全日制學生可獲半費優惠

為進一步推廣拯溺活動及鼓勵更多市民投身救生員行列，康樂及文化事務署（康文署）將於六月起在指定的分區康樂事務辦事處推出「救生訓練綜合證書課程」。綜合證書課程分為「泳池救生訓練綜合證書課程」（泳池救生訓練）和「泳池及沙灘救生訓練綜合證書課程」（泳池及沙灘救生訓練），課程採用「一條龍」方式推出一系列銜接的拯溺課程，省卻市民分段報名的手續，便利參加者可以較快獲取泳池或／及沙灘救生資歷。

【著數優惠】機管局派2.7萬張機票 「飛遇世界鉅賞」今起接受網上報名 10秒填完登記表格【下一頁】

【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

綜合證書課程分為泳池救生訓練綜合證書課程、泳池及沙灘救生訓練綜合證書課程，兩個課程訓練連同考試總時數分別為93小時和152小時。泳池救生訓練範圍包括考取銅章證書、急救證書、水上急救證書和泳池救生章證書；泳池及沙灘救生訓練同時涵蓋考取海洋拯救基礎證書、獨木舟拯救章證書和沙灘救生章證書。

泳池救生訓練費用810元，泳池及沙灘救生訓練費用1,310元；合資格全日制學生可獲半費優惠。參加者完成訓練並取得各項考試合格成績可獲取證書，並可根據獲取資歷投考康文署公務員或非公務員合約救生員職位。

【青姐話】輸人唔輸陣 睇埋G7

而在參加方法方面，參加者須年滿16歲，並在第一課完成水試及合格後方可參加有關訓練。市民可於下月8日起透過各分區康樂事務辦事處、設有康體通服務的康樂場地、康體通網上服務及自助服務站報名參加，名額有限，先到先得。

【政府工】香港電台請兼職初級記者 日薪487元 時薪係幾多?【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機



撰文：鄭日棱