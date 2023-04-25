▲ 【內房危機】潤地否認收購萬達地產 另萬達商管招股書再度失效

萬達商管近期因上市事宜備受市場關注。近日市傳萬達地產集團將要被 潤地 （01109） 收購。對此， 潤地 （01109） 否認收購萬達地產集團，並 回應指這是謠言。 潤地周二（25日）跌3.1%，報35.7元。

早前，萬達管理層預計萬達商管將在今年二季度完成上市，但截至目前，萬達商管尚未獲得中國證監會就公司赴港上市的批准。據港交所顯示，萬達商業管理集團招股書狀態更新為失效。 此乃萬達商管連續提交的第三份招股書。

內媒引述萬達方面稱，根據香港上市規則，香港聯交所認為原申請或再次遞交六個月到期後三個月內重新遞交的，均屬於原申請的延續。 因此，目前上市申請材料失效並不影響公司在香港聯交所的上市進程，公司會盡快按香港聯交所要求更新提交申報材料，目前上市進展有序推進中。

另外，中國執行信息公開網顯示，4月20日萬達地產集團被上海市第二中級人民法院強制執行，涉及金額超10億元人民幣。因未履行上述義務，公司被列為失信被執行人並被限制高消費，萬達地產原法人張霖被關聯限制高消費。 其全資持有的項目公司河源禦海和實控90%的河源福新創建也同時被列為執行對象。

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編輯：姚卓然