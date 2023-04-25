【藥明系】 醫藥股捱沽 藥明系急挫 藥明康德績優 股價反插逾一成

醫藥股業績不俗，反而成為沽貨對象。藥明生物（02269）為今日（25日）表現最差藍籌，股價一度低見45.85元，最多跌8%，收報46.3元，仍大跌7.1%，成交額16.3億元。系內藥明康德（02359）首季盈利增32%，但股價仍顯著急挫，一度低見67.9元，最多跌12%，收報68.65元，大跌11.1%，成交額4.2億元。

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藥明康德公布截至3月底止第一季度報告，實現營業收入89.6億元（人民幣，下同），按年增加5.8%。期內純利按年升31.9%，至21.7億元；扣除非經常性損益後純利則升9%至18.7億元。基本每股收益0.74元，按年增32.1%。

按業務劃分，測試業務收入升13.6%至14.5億元；化學業務收入升5.2%至64.3億元；內地新藥研發服務部收入則跌31%至1.7億元，主因中國客戶需求下降，以致新項目數量減少。

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期內，新增客戶逾310間，活躍客戶逾6,000間。按地區收入劃分，首季美國客户收入按年增長3%至54.1億元，剔除新冠商業化項目後按年增長22%；歐洲客户收入按年增長19%至14.4億元；內地客戶收入升5%至16.7億元。集團表示，將不斷拓展新客户，通過高品質、高效率的服務，保持強勁的長期客户粘性。

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記者：郭秀慧