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迪士尼本周開始第二波裁員 聯合主席表示感謝員工的理解和耐心

環球政經 16:02 2023/04/25

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據熟悉此事的消息人士稱，華特迪士尼（DIS）將於周一（24日）開始第二波裁員，涉及數千個工作崗位，作為刪減7000個職位和節省55億美元成本的一部分。

迪士尼官員說，該公司將在周四之前裁減「幾千個」職位，最新一輪的裁員使被裁減的職位總數達到4000個。

【大行報告】瑞銀：為消費者行為改變潛在受惠者 高鑫零售成亞太區精選股之一  詳情請看【下一頁

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

據消息人士稱，裁員將發生在公司的各個業務部門，包括迪士尼娛樂、ESPN和迪士尼公園、體驗和產品，但預計不會影響公園和度假區僱用的時薪聘用的前線人員。

《路透社》看到的一份內部備忘錄說，裁員通知將在未來幾天內繼續，先前預計第三輪裁員將在夏季開始前進行。

迪士尼娛樂聯合主席Alan Bergman和Dana Walden在給員工的備忘錄中寫道：「高級領導團隊一直在努力工作，以確定我們未來的組織，我們最大的優先事項是把事情做好，而不是快速完成。」，又稱他們認識到這是一個不確定的時期，感謝員工所有人的理解和耐心。

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記者：張瑋婷

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