【餐飲行業】調查指4成半餐廳首季錄盈利增長 7成餐廳曾於第一季加薪

隨著內地通關和防疫限制進一步放寬，本港經濟日漸復甦，外賣平台戶戶送近日公布今年第一季「餐廳信心指數」調查，當中有四成半受訪餐廳在首季錄得盈利增長，約七成餐廳表示對第二季的餐飲業前景有信心，較上次調查結果大幅提升。

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大多數餐廳（64％）的堂食收入增加，超過一半 餐廳（59％）的外送收入亦有所增加或維持不變。隨着整體經濟環境有所改善，45％的餐廳 在第一季錄得盈利增長，而 23％則表示盈利與 2022 年第四季持平。66％餐廳對第二季的整體 經濟環境感到樂觀，較上一季調查結果（46%）有所上升。

近半（49％）餐廳因海外與內地遊客增加，總 收入大幅增加高達40％。然而，部分餐廳卻未能從中受惠，超過三分一的餐廳（36％）表示第一季生意受本地消費者外遊影響而錄得下降。

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而隨著經濟活動復甦及勞動力市場條件進一步改善，大部分食肆（95％）在人手招聘方面遇到困難，其中72％在第一季面臨人手不足的問題，76％受訪餐廳表示正進行招聘，而超過三分二的餐廳（70％）曾於第一季提高員工薪酬，其中68％表示薪酬加幅為5％或以下；27％則表示其加幅為5％至10％。

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撰文：鄭日棱