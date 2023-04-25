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【新股IPO】怡俊集團2442今日起招股 一手入場費2788元

股樓投資 09:39 2023/04/25

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香港被動消防工程分包商怡俊集團（新上市編號：02442）由周二（25日）起至周五(28日)招股，擬發售1.02億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成。招股價介乎1.28至1.38元；每手2,000股計，一手入場費2,787.83元；5月9日起掛牌；獨家保薦人為均富融資。

【同場加映】青姐話：港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

集資所得，其中約72.8%將用於撥付指定項目的前期成本及集團項目的潛在修訂令；約9.8%用於透過於2023年第二季招聘職位以增加人手；約7.4%用於透過投資硬件及軟件升級集團的資訊科技系統(包括定制項目管理軟件以及升級線上被動消防資訊平台)；約10%保留作一般營運資金。

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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記者：張以正

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怡俊集團控股（02442） 買入 目標價 派息 港股 中國移動（00941） 中國

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