【新股IPO】怡俊集團2442今日起招股 一手入場費2788元

香港被動消防工程分包商怡俊集團（新上市編號：02442）由周二（25日）起至周五(28日)招股，擬發售1.02億股，香港公開發售佔一成，國際配售佔九成。招股價介乎1.28至1.38元；每手2,000股計，一手入場費2,787.83元；5月9日起掛牌；獨家保薦人為均富融資。

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集資所得，其中約72.8%將用於撥付指定項目的前期成本及集團項目的潛在修訂令；約9.8%用於透過於2023年第二季招聘職位以增加人手；約7.4%用於透過投資硬件及軟件升級集團的資訊科技系統(包括定制項目管理軟件以及升級線上被動消防資訊平台)；約10%保留作一般營運資金。

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記者：張以正