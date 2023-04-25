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老虎證券推出現金管理服務 「老虎錢罌」 助用戶運用閒置資金投資

理財智慧 18:45 2023/04/25

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老虎國際旗下老虎證券（香港）宣布，在其旗艦交易平台 Tiger Trade上推出全新現金管理服務老虎錢罌（Tiger Vault），其中包括「自動申購」和「自動贖回」功能，協助用戶更有效率地管理賬戶内的閒置資金，以獲取潛在的額外收益。

 

 

 

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

 

香港是老虎國際繼新加坡和新西蘭之後第三個推出老虎錢罌此項服務的市場。老虎國際創始人及行政總裁巫天華表示，希望以老虎錢罌作為開始，為擁有閒置資金、觀望等待股票、期貨、期權投資機會，或者傾向投資較低風險理財產品的客戶，帶來更多的資產增值的機會。

 

在用戶開通老虎錢罌服務後，系統會自動把用戶的老虎綜合賬戶中的閒置現金轉入老虎錢罌，協助用戶以閒置資金申購貨幣市場基金。與此同時 ，老虎錢罌會把持倉價值的 95%自動轉化成用戶的購買力 ，供用戶交易各類金融產品。


 

【延伸閱讀】大行點睇：一文看清大行予中移動 績前最新評級和目標價，請按【見下頁

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老虎錢罌最低交易金額為1美元，申購和贖回費用全免。投資者於交易日内進行申購，可即日確認交易，並在申購後翌日贖回 ；若在交易日内進行贖回，資金可當日到賬。

 

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記者：鄭昊彤

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