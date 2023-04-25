【券商點睇】去年毛利率有驚喜 料英恒科技與新能源車產業同成長

西牛證券表示，鑑於英恒科技（01760）持續遞交令人滿意的業績表現、以及其新能源汽車與自動駕駛產業如預期般擴張，西牛證券維持對英恒科技正面的態度。該行維持對其目標價7.76元，相當於2023至2025各年15.8倍、13.3倍及11.3倍預測市盈率，重申「買入」評級，並指集團雖於去年收入略低於預期，然而同期錄得了令人驚喜的21.5%毛利率，帶動集團錄得淨利潤105.3%的同比增長。

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得益於去年中國新能源汽車強勁的銷售，集團新能源業務分部亦得到令人滿意的成績，該業務分部按年成長91%，佔全年總收入42.8%。根據乘聯會的統計，2023年首季度新能源汽車零售銷售及乘用車零售銷售的同比增長，分別為22.8%及-13.1%。

即使增長的速度略為放緩，但新能源汽車之滲透率仍然令人滿意。由於集團經已成為中國多家新能源汽車品牌的供應商，該行預期集團未來將繼續能夠與產業共同成長。

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另外，雖然Tesla減價為其他廠商汽車銷售帶來一定的壓力，但該行認為對英恒科技的影響相對中性。長期而言，該行相信新能源汽車廠商會傾向通過提高技術及規格以取代降價及保持汽車銷量。

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記者：鄭昊彤