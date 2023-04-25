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【大行報告】瑞銀：料首季新業務價值有增長 內地客成友邦保險復甦主要驅動力

股樓投資 17:26 2023/04/25

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友邦（01299）即將於周四(27日)披露其首季業績，瑞銀預料，公司按固定匯率（CER）及實際匯率（AER）的新業務價值（VNB）分別按年增長16%及11%，主要市場均呈正增長。該行將友邦目標價由115元下調至113元，維持「買入」評級。友邦周二（25日）收報82.75元，升幅0.4%。

 

 

【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

 

該行估計，友邦首季香港來自內地旅客（MCV）業務復甦是主要驅動力，貢獻約半的新業務價值增長。友邦中國1及2月份的新業務增長轉正，料3月將繼續保持上升趨勢。至於東南亞市場一直具有韌性，相信可持續受惠於低基數。
 

【聯通季績】 中聯通首季多賺逾11% 創同期新高 績後股價回吐逾2%【見下頁

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此外，該行預計友邦MCV業務復甦仍將是今明兩年的關鍵新業務價值增長動力，4月至今的日均MCV已達2018年水平的約50%。該行將友邦中國全年新業務價值增長預測由16%下調至9%，反映首季外匯趨勢及潛在利率定價下調的影響。

 

同場加映﹕【溫股知新】內地經濟勝預期 短期後市莫太悲

溫股知新
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記者：鄭昊彤

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友邦保險（01299） 買入 目標價 瑞銀 港股 大行報告

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