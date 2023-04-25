【ESG】中資公司搶推ESG基金 順應綠色大潮

▲ 近期湧現中資公司推ESG基金。

ESG（環境、社會及管冶）基金在歐美崛起，近年外資基金公司在港積極推綠色零售產品；不過，自去年開始，中資公司頓變生力軍，追趕綠色大潮，最新是大成中國可持續發展股票基金成功闖關，也是大成國際資產管理首隻ESG零售基金應市。

回顧去年，巳有5隻中資ESG零售產品登場，包括去年2月中銀香港 （02388） 盈薈系列——中銀香港全天候中國新動力股票基金獲批、9月輪到嘉實中國可持續生活科技主動型ETF （03155） ；10月有易方達香港恒指ESG增強指數ETF （03039） 及華夏恒指ESG ETF （03403） 推出；12月華夏亞洲ESG債券基金亦登場。

至今約有7間中資公司參戰，合共推9隻ESG產品，包括2020年頭炮搶閘推的海通MSCI中國A股ESG ETF （03031） 、翌年接棒的嘉實基金中證滬深300ESG領先指數ETF （03108） 及中國平安資產管理基金於2021年推中國綠色債券基金。

此外，中銀香港個人數字金融產品部助理總經理兼基金及債券業務處主管梁美怡表示，在全球碳中和趨勢下，中銀香港過往數年致力豐富ESG的基金選擇，與大成國際資產管理合作，引入香港首隻參考「標普中銀香港中國香港大灣區淨零2050氣候轉型指數」作主動投資的基金，該指數以推動大灣區企業實現多項氣候轉型為目標，鼓勵區內上市企業向低碳經濟轉型。

中銀：客戶對ESG關注程度漸升

梁美怡又說，今年首季中銀客戶投資ESG基金的資產管理總值，對比上一季度急升逾2倍，顯示投資者對ESG的關注度日漸上升。

大成國際資產管理總經理肖劍表示，大成國際資產管理與中銀香港聯手推出股票基金，也是作為首家在港發行投資於中國股票的ESG主動管理基金的中資基金公司。

順帶一提，3月份有3隻ESG新基金獲批，除了大成中國可持續發展股票基金外，還包括中銀香港大灣區氣候轉型ETF （03129） （人民幣單位：83129）、以及恒生投資旗下恒指A股通低碳指數ETF （03038） （人民幣：83038）。若再計及2月份惠理集團 （00806） 旗下首隻ESG基金、惠理亞洲食品及營養產業基金在內，今年已有4隻ESG產品出爐。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪