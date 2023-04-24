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Netflix CEO與南韓總統尹錫悅在美會面 宣佈未來四年向韓投資25億美元拍劇

環球政經 18:31 2023/04/24

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Netflix（NFLX）周二（25日）表示計劃在未來四年內向韓國投資25億美元，用於製作韓國電視劇、電影和無劇本節目，令在韓國的總投資額翻倍。

南韓總統尹錫悅周一（24日）抵達華盛頓，進行為期六天的國事訪問，期間曾與Netflix聯合首席執行官Ted Sarandos會面，後宣佈投資詳情。

尹錫悅總統對這項投資表示歡迎，認為這是韓國內容產業和Netflix的一個「重大機遇」，因為韓國正在尋求增加文化出口和軟實力。

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韓國製作和娛樂公司的股票在周二反彈，Showbox（086980）和Studio Dragon（253450）分別上漲8.75%和2.26%，而該國較小的科斯達克指數（KQ11）則下跌2.21%。

根據最新的韓國政府數據，2021年，包括音樂、視頻遊戲和電影在內的內容出口額達到124億美元，創下歷史新高，在出口額上將家電和充電電池甩在後面。

Sarandos指，他們能夠做出這個決定，是因為他們對韓國創意產業將繼續講述偉大的故事非常有信心，如《魷魚游戲》、《榮耀》和《物理：100》。

2021年發行的 《魷魚游戲》仍然是Netflix有史以來收視率最高的劇集，在前28天裡積累了16.5億小時的流媒體。

Netflix上週提供了一個比預期更輕的預測，因為它希望打擊未經批准的密碼共享到第二季度進行改進，推遲了一些財務利益。

延伸閲讀【單位直擊】趕赴國外讀書 委託家人賣樓 荃德花園低層戶423.8萬沽【下一頁

 

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記者：張瑋婷

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