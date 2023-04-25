【Gmail騙局】黑客冒充Google發送「祝賀電郵」　誘用戶領獎點擊惡意連結

▲ Google呼籲用戶檢查電郵時要保持警惕，不要心急開啟，並報告任何可疑情況。（法新社）

網絡釣魚層出不窮，主要目的是欺騙用戶點擊惡意連結，從而盜取個人資料。近日有黑客針對Gmail用戶，假借Google名義發送「祝賀電郵」，然後誘使用點擊惡意連結，從中竊取個資和信用卡訊息等資料。

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據外媒《Daily Mirror》報道，近期出現一種新的網絡釣魚攻擊，會以「線上獎勵計畫」（Online Reward Program）為電郵主題，內文寫著：「您剛剛在Google上進行第182.5億次搜索，而全球每達到1,000萬次搜索，我們將選出一名幸運用戶送出感謝禮物，恭喜！您是幸運的Google用戶！」

然後，該電郵就會要求用戶點擊一條連結來領取獎品，而結果當然是不會提供任何獎品。但當用戶點擊連結後，就會被黑客盜取個資，或會用作不法用途。

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Google呼籲用戶檢查電郵時要保持警惕，不要心急開啟，並報告任何可疑情況。Google強調，該公司不會發送類似電郵，也提醒小心彈出式廣告；若遇到聲稱從Google贏得禮物、及要求回答數個問題來領取禮物的電郵時，請立刻關閉視窗。

責任編輯：陳卓賢

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