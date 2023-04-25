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【開足7日】滙豐2間分行　延長7天營業試行安排

理財智慧 15:53 2023/04/25

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滙豐早前宣布，為配合全面通關後服務需求上升，今年3月試行指定分行7天營業。該行今（25日）稱，措施獲客戶正面評價，決定延長於海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心（尖沙咀廣東道5號海洋中心三階351-60號）及柏寧卓越理財中心（銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店地下A,B,D,E及F舖）的相關試行安排。

滙豐表示，將繼續為預約客戶於周末延長營業的特別時段（星期六下午1時至5時、星期日及5月1日星期一下午2時至5時），提供包括開立戶口、啟動流動或網上理財服務等非現金交易的銀行事務。客戶可經滙豐網頁預約。

【政府工】政府物流服務署請 助理物料供應主任 中五學歷捱上去  月薪最高達5.4萬元【見下頁

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該行又稱，在試行周末延長營業時間期間，所有預約時段全數約滿，到訪的客戶主要是辦理開立戶口。這些新客戶當中，約6成為非本地居民。而根據的客戶調查，9成到訪的客戶都滿意本行周末延長營業的服務安排。

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撰文 : 陳楚琨

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