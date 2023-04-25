  • 22°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 16:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【開足7日】滙豐再多2間分行　延長7天營業試行安排

理財智慧 15:53 2023/04/25

分享：

分享：

滙豐早前宣布，為配合全面通關後服務需求上升，今年3月試行指定分行7天營業。該行今（25日）稱，措施獲客戶正面評價，決定延長於海洋中心滙豐尚玉及卓越理財中心（尖沙咀廣東道5號海洋中心三階351-60號）及柏寧卓越理財中心（銅鑼灣告士打道310號柏寧酒店地下A,B,D,E及F舖）的相關試行安排。

滙豐表示，將繼續為預約客戶於周末延長營業的特別時段（星期六下午1時至5時、星期日及5月1日星期一下午2時至5時），提供包括開立戶口、啟動流動或網上理財服務等非現金交易的銀行事務。客戶可經滙豐網頁預約。

【政府工】政府物流服務署請 助理物料供應主任 中五學歷捱上去  月薪最高達5.4萬元【見下頁

    點擊圖片放大
    +5
    +4

該行又稱，在試行周末延長營業時間期間，所有預約時段全數約滿，到訪的客戶主要是辦理開立戶口。這些新客戶當中，約6成為非本地居民。而根據的客戶調查，9成到訪的客戶都滿意本行周末延長營業的服務安排。

同場加映：【青姐話】港股乾晒塘  股民好徬徨

青姐話
【青姐話】港股乾晒塘 股民好徬徨

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 陳楚琨

網上理財 香港 滙豐控股（00005） 服務 銅鑼灣 銀行 尖沙咀

上一篇文章

海倫司首季料最多賺7800萬人幣 單酒館日均銷售按年增21%

下一篇文章

【保你大】年青人想買1,500萬人壽保　利用「保單逆按揭」　保障自己保障父母
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【假日好去處】天文台3月25及26日開放日免費參觀 網上登記即可索取四張入場券【附登記連結】
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【天文現像】日偏食4月20日出現 西南方沒有障礙物地方適合觀賞
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【2023消費券】4月16日派3000元電子消費券　各大儲值支付供應商、商家優惠合集 （4.20更新）
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【收息攻略】呢間銀行港元定存 6個月年息高達4.18% 點解要額外再等2個月先可以收足逾4厘息 ?
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【假日好去處】「香港世界牛奶日」夥拍ohmykids 辦「童遊油麻地」社區探索活動
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
【姜濤生日】姜濤生日普天同慶傳遞愛心 4.30姜糖請全港市民免費搭電車
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款