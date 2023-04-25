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英國政府3月赤字達2106億 能源補貼持續推高

環球經濟金融 15:33 2023/04/25

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英國國家統計局（ONS）公布最新政府財政數據，指3月當地出現高達215億英鎊赤字，為1993年有每月紀錄後第二高。能源補貼計劃被指是政府開支持續上升主因。

【輝瑞疫苗】美FDA授權長者及高危群體打加強劑 【下一頁】

政府截止3月31日﹑上財政年度初步赤字估計為1,392億英鎊（約1.36萬億港元），較再上一個財政年度增加181億英鎊（約1,772.5億港元），為1946年有紀錄以來第4高水平。

不過，初步赤字比財政部預算責任辦公室（The Office for Budget Responsibility，OBR）上月公布預算案時的預期為低，其時估計達1,524億英鎊（約1.49萬億港元）。

ONS指英國政府3月稅收有增長，但被更高增幅的能源費用資助抵消。由於通脹推高息口，政府亦增加借貸應對利息上脹。

上財政年度為止，英國公共部門淨債務為2.53萬億英鎊（約24.76萬億港元），等同英國總體經濟量99.6%，ONS指數據為1960年代初後首次出現。

【輝瑞疫苗】美FDA授權長者及高危群體打加強劑 【下一頁】

財相侯俊偉（Jeremy Hunt）表示，數據代表政府在幫助英國家庭及商界度過疫情及俄烏戰爭引起的危機時，必須面臨的後果。

侯俊偉指政策方向正確，英國把失業率控制在接近歷史新低水平，同時連續兩年為平均每戶英國家庭提供超過3,000英鎊（約2.94萬港元）資助應對生活成本危機。

但侯俊偉表明，英國不能長期財赤，強調已有計劃降低債務水平，希望在5年內把降低債務佔本地生產總值（GDP）比例降低。

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責任編輯：吳漢培

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經濟 借貸 英國 侯俊偉 GDP 通脹 失業率

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