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【居屋2023】新一期居屋今年中市價六二折推售　6個屋苑提供9,154個單位

理財智慧 20:23 2023/04/25

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據了解，新一期居屋將於今年中推售，涉及6個屋苑共9,154個單位，以市價六二折出售。此外，有消息指出，房委會計劃收緊綠表申請者資格，以申請時間為準，2年內不得在香港擁有住宅物業。

消息指出，新一期居屋的6個屋苑，其中4個屋苑位於市區，分別為觀塘安楹苑、安樺苑、安麗苑及啟德啟悅苑，另外兩個則位於新界，分別是屯門兆翠苑及元朗朗天苑。房委會建議單位售價幅度為149萬至494萬元。

屋苑 供應單位數量 建議售價
啟德啟悅苑 2046伙 223萬至494萬元
觀塘安麗苑 1380伙 169至376萬元
觀塘安楹苑 1140伙 171至394萬元
觀塘安樺苑 990伙 181至377萬元
屯門兆翠苑 518伙 179萬至372萬元

2023年居屋將於今年中旬開始接受申請，第四季攪珠，明年第一季揀樓。

【中興業績】中興通訊首季多賺逾19% 大摩唱好股價未來60天跑贏同業【見下頁

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此外，蔡天鳳碎屍案中，死者前家翁被揭名下有千萬豪宅，卻能以綠表資格買入居屋。消息又稱，房委會將調整綠表人士持有物業的限制，與白表人士看齊，2年內不得在香港擁有住宅物業。

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撰文 : 陳楚琨

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