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【澳元定存】澳元定存最高息13.9厘 花旗料澳洲加息周期完結

15:27 2023/04/25

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花旗料下周二澳洲維持息率不變。

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下周已是5月開局，又進入超級議息周，打頭陣是澳洲於下周二（5月2日）議息，下周四（4日）輪到聯儲局及歐洲央行公布議息結果，花旗料澳洲儲備銀行連續兩個月按兵不動；反觀料美國加息0.25厘。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，花旗分析員預期澳洲或會維持利率不變，今個加息周期可能已經完結，且料3個月內澳元重上0.7算大關。

花旗料澳元滙價3個月內重上0.7

此外，甫踏入第2季，4間大小港銀偷步加澳元定期存款息，集友重手上調7天年息兩厘，新息率至12厘；中銀香港 （02388） 勁加相同短存年息1厘至13厘；星展亦搶超短存，新推7天年息10.5厘；恒生 （00011） 新增1個月年息4.3厘。

縱使花旗料澳洲的加息周期或告終，但3大商品貨幣中，仍最看好澳元。廖嘉豪解釋兩大主因，由於中國經濟前景好轉，信貸擴張和貿易數據強於預期，表明政府的刺激措施可能會帶動投資。貿易方面，花旗分析員在中期內保持對鐵礦石的中性觀點，以及看好銅價，兩者都是正面驅動澳元的因素。

廖嘉豪預期，3個月內料澳元見0.7，未來半年至1年上試0.71，兩年長期目標挑戰0.76高位。紐元於3個月內、未來半年及1年皆為0.63，長期目標 0.67；加元同期預測依次為1.31及1.25。

7天短存高息榜：

  • 恒生13.9厘
  • 滙豐（HSBC）、中銀香港及渣打香港 （02888） 13厘
  • 集友12厘
  • 南商11.88厘
  • 星展10.5厘

其他存期高息榜：

  • 1個月：花旗5厘
  • 3個月：富邦3.4厘
  • 半年：富邦3.6厘
  • 1年：富邦3.9厘。

澳元今天（25日）報0.67，短期操作方面，華僑永亨經濟師姜靜估計，未來兩周澳元兌美元的阻力位為0.68，支持位在0.656；兌港元的上落區間介乎5.14至5.34。

姜靜說，盡管中澳貿易關係回暖，但鐵礦石價格回落，打擊澳洲出口前景。況且，憧憬聯儲局再加息0.25厘，反觀加拿大和澳洲均停止加息，冀觀察利率對市場影響，不利澳元及加元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

恒生銀行（00011） 星展銀行 中銀香港（02388） 集友銀行 花旗銀行 歐洲央行 美國聯儲局 加息 澳洲央行 澳元

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