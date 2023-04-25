【網絡安全】Google推網絡安全AI模型　助多種新軟件防禦網絡攻擊

▲ 。科技巨頭Google在昨（24日）的2023 RSA會議上，宣布推出Cloud Security AI Workbench，平台由AI語言模型Sec-PaLM驅動，迎來網絡安全措施的新趨勢。

網絡安全一直被受關注，而人工智能（AI）的人氣亦不容忽視，兩者相互配合，形成了一個將生成式AI用於保障網絡安全的潮流。科技巨頭Google在昨（24日）的2023 RSA會議上，宣布推出Cloud Security AI Workbench，平台由AI語言模型Sec-PaLM驅動，迎來網絡安全措施的新趨勢。

Sec-PaLM為Google PaLM模型的分支，以網絡安全個案為基礎，進行了微調。Google稱調整包含了多種安全情報，如對軟件漏洞、惡意程式、威脅指標和威脅者的研究。

Cloud Security AI Workbench則是個涵蓋了一系列新AI工具的平台。當中包括威脅情報AI工具Mandiant，它利用Sec-PaLM尋找、整理及應對安全威脅。VirusTotal為平台的另一款工具，它會使用Sec-PaLM協助訂閱者分析和解釋惡意腳本的行為。

另外，Google雲端網絡安全服務Chronicle亦運用Sec-PaLM幫助用户搜索安全事故，並和結果進行「保護性」互動。同一時間，Google AI安全指揮中心的用户能得到攻擊風險報告，包括受影響的資產、緩解措施的建議和案全、合規及私隱調查的總結。

Google在網頁上表示，Sec-PaLM的研發基於Google和DeepMind多年對基礎AI的研究，以及網絡安全團隊的專業知識。公司期待以專業知識服務客戶，以及推動網絡安全發展。

責任編輯：歐朗欣

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