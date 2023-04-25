  • 22°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【網絡安全】Google推網絡安全AI模型　助多種新軟件防禦網絡攻擊

科技 18:16 2023/04/25

分享：

分享：

。科技巨頭Google在昨（24日）的2023 RSA會議上，宣布推出Cloud Security AI Workbench，平台由AI語言模型Sec-PaLM驅動，迎來網絡安全措施的新趨勢。

網絡安全一直被受關注，而人工智能（AI）的人氣亦不容忽視，兩者相互配合，形成了一個將生成式AI用於保障網絡安全的潮流。科技巨頭Google在昨（24日）的2023 RSA會議上，宣布推出Cloud Security AI Workbench，平台由AI語言模型Sec-PaLM驅動，迎來網絡安全措施的新趨勢。

Sec-PaLM為Google PaLM模型的分支，以網絡安全個案為基礎，進行了微調。Google稱調整包含了多種安全情報，如對軟件漏洞、惡意程式、威脅指標和威脅者的研究。

Cloud Security AI Workbench則是個涵蓋了一系列新AI工具的平台。當中包括威脅情報AI工具Mandiant，它利用Sec-PaLM尋找、整理及應對安全威脅。VirusTotal為平台的另一款工具，它會使用Sec-PaLM協助訂閱者分析和解釋惡意腳本的行為。

另外，Google雲端網絡安全服務Chronicle亦運用Sec-PaLM幫助用户搜索安全事故，並和結果進行「保護性」互動。同一時間，Google AI安全指揮中心的用户能得到攻擊風險報告，包括受影響的資產、緩解措施的建議和案全、合規及私隱調查的總結。

Google在網頁上表示，Sec-PaLM的研發基於Google和DeepMind多年對基礎AI的研究，以及網絡安全團隊的專業知識。公司期待以專業知識服務客戶，以及推動網絡安全發展。

責任編輯：歐朗欣

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】做生意也做實驗　「叁拾」開小食店收集數據推新品
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【AI聊天機械人】Snapchat「My AI」劣評如潮　用戶憂暗中收集個人數據
今日
【AI聊天機械人】Snapchat「My AI」劣評如潮　用戶憂暗中收集個人數據
【電子書閱讀器】Kindle Scribe功能更新　直接從Microsoft Word發送文檔
今日
【電子書閱讀器】Kindle Scribe功能更新　直接從Microsoft Word發送文檔
【AI影片】Runway推生成式AI影片App　成品比電腦版本更合理
今日
【AI影片】Runway推生成式AI影片App　成品比電腦版本更合理
【3D打印】NASA藉3D打印開發新合金　能承受逾1,100度高溫
今日
【3D打印】NASA藉3D打印開發新合金　能承受逾1,100度高溫

你可能感興趣

【AI聊天機械人】Snapchat「My AI」劣評如潮　用戶憂暗中收集個人數據
今日 13:30
【AI聊天機械人】Snapchat「My AI」劣評如潮　用戶憂暗中收集個人數據
【電子書閱讀器】Kindle Scribe功能更新　直接從Microsoft Word發送文檔
今日 14:30
【電子書閱讀器】Kindle Scribe功能更新　直接從Microsoft Word發送文檔
【AI影片】Runway推生成式AI影片App　成品比電腦版本更合理
今日 16:59
【AI影片】Runway推生成式AI影片App　成品比電腦版本更合理
雲端 人工智能 科技產品 網絡保安 品牌 服務 Google
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機械人】HP 工地機械人　加速建築規劃流程
【機械人】HP 工地機械人　加速建築規劃流程
【YouTube影片限制】YouTube放寬限制　影片含不雅字眼仍可獲廣告收益
【YouTube影片限制】YouTube放寬限制　影片含不雅字眼仍可獲廣告收益
【特別財會】《香港智慧城市藍圖2.0》完成70%　料2024年政府服務全面電子化
【特別財會】《香港智慧城市藍圖2.0》完成70%　料2024年政府服務全面電子化
Carousell夥米蘭站　供驗證名牌真偽服務
Carousell夥米蘭站　供驗證名牌真偽服務
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
本地研發紅外線熱能系統　長者浴室出事即通報
本地研發紅外線熱能系統　長者浴室出事即通報
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款