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【香港出口】港3月整體出口按年跌1.5%　跌幅放緩

商業 16:44 2023/04/25

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政府統計處今（25日）發表的對外商品貿易統計數字顯示，2023年3月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌1.5%和0.6%。

繼2023年2月份錄得8.8%的按年跌幅後，2023年3月份商品整體出口貨值為3,672億元，較去年同月下跌1.5%。同時，繼2023年2月份錄得4.1%的按年跌幅後，2023年3月份商品進口貨值為4,078億元，較2022年同月下跌0.6%。 

輸往菲律賓按年跌12.7%

按國家或地區而言，2023年3月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌6.1%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是菲律賓（跌12.7%）、中國內地（內地）（跌9.8%）、新加坡（跌4.3%）和馬來西亞（跌3.3%）。另一方面，輸往泰國（升17.0%）、韓國（升14.8%）和台灣（升6.4%）的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是韓國（跌36.2%）、新加坡（跌25.6%）、馬來西亞（跌18.3%）和台灣（跌17.2%）。同時，來自內地（升16.9%）的進口貨值則錄得升幅。

辦公室機器及儀器出口跌超過1成

按主要貨品類別分析按主要貨品類別而言，2023年3月份與去年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」（減175億元，跌8.9%）和「辦公室機器和自動資料處理儀器」（減40億元，跌10.3%）。另一方面，「通訊、錄音及音響設備和儀器」（增42億元，升11.8%）和「動力發動機械及設備」（增39億元，升79.8%）的整體出口貨值則錄得升幅。 

政府發言人表示，2023年3月商品出口貨值按年進一步下跌，盡管跌幅放緩。輸往內地的出口繼續下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口表現參差。輸往美國及歐盟的出口回復增長。

展望未來，先進經濟體的增長減慢，會繼續令香港的出口表現受壓，但內地經濟復蘇加快，加上香港與內地之間的跨境陸路貨運限制已撤銷，應可緩減部分壓力。政府會密切留意情況。

責任編輯：歐陽佩

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