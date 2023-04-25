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【馬斯克旗下】SpaceX獲准在加州增設第5個火箭發射站　星艦Starship早前試射失敗

股市 15:31 2023/04/25

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【馬斯克旗下】SpaceX獲准在加州增設第5個火箭發射站　星艦Starship早前試射失敗

外電報道，馬斯克（Elon Musk）旗下太空探索公司SpaceX獲批在加州增設第5個火箭發射場地。報道指引述美國太空部隊（The U.S. Space Force ）指，SpaceX獲准在加州的范登堡空軍基地（Vandenberg Space Force Base）租用第2個火箭發射場，發射其獵鷹系列火箭（Falcon rockets），但未有透露SpaceX的租約期限。

SpaceX目前有4個發射站，包括2個位於佛羅里達州、德州南部的「星港Starbase」，以及在該基地的另一個發射站。

SpaceX於4月20日曾試射號稱「史上最強火箭」的星艦Starship，不過，因星艦和推進器未能成功分離，升空約4分鐘後便發生爆炸。詳情可看【下一頁

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記者：伍鍵文

美股 國防 SpaceX 佛羅里達 德克薩斯 空軍
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