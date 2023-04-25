【大行報告】高鑫零售逆市升6%　瑞銀料高鑫零售盈利迎拐點　目標價升至5元、列入亞太精選名單

▲ 【大行報告】瑞銀料高鑫零售盈利迎拐點 目標價升至5元、列入亞太精選名單

瑞銀發表報告表示，高鑫零售 （06808） 是消費者行為改變的潛在受惠者，上調其2024至2026財年各年每股盈測介乎23%至47%，而線下客流增長帶來拐點，連同產品組合改善及經營槓桿，帶來盈利能力復甦。

該行上調高鑫零售評級，由「中性」升至「買入」，目標價由2元大幅上調至5元，並列入該行亞太區精選股名單。

高鑫零售周二（25日）逆市升6%，報3.48元，創去年2月高。

該行預料高鑫零售2023年同店銷售增長扭轉跌勢，並在2024財年起將轉正，是自2020年下半年以來首次錄得增長。該行對經濟重啟趨勢、會員門店及私人標籤（PL）帶來的新機遇作出分析，令該行對其客流增長轉正更有信心。

該行預料高鑫零售毛利率將逐漸改善，毛利率較高的私人標籤業務，將在2024及26財年貢獻10%及20至25%銷售，其毛利率較非私人標籤業務高5至10個百分點。雖然公司管理層自去年才上場，但相信2026財年得到1.5%至2%的淨利率是可達到的。

即使公司股價自去年11月起反彈142%，但現股價較2019年均值或2020年10月獲阿里巴巴 （09988） 收購時仍大幅低出分別58%及63%，現估值相當於預測2024及2025財年企業價值倍數（EV/EBITDA）分別為6.8倍及5.7倍，市銷率分別0.3倍及0.3倍，低於本地食品零售同業分別0.7倍及0.6倍。

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編輯：姚卓然