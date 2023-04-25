【Nestle】雀巢首季銷售額按年增長5.6%　略勝預期　期內加價近一成

▲ 雀巢首季銷售額按年增長5.6% 略勝預期 上季加價近一成

雀巢（Nestle）首季度業績略高於預期。受惠產品定價上升扺銷了銷量偏軟，雀巢上季銷售額按年增長5.6%至234.7億瑞士法郎，高於市場預期的232.7億瑞士法郎。

期內，產品價格上升9.8%，反映成本通脹顯著。雀巢指，咖啡業務實現高個位數增長，主因雀巢咖啡、星巴克和Nespresso的銷售正面。其中，Nespresso業務銷售增長跌2.2%，但有機增長達2.9%，價格期內上升4%。

雀巢又指，糖果業務的銷售增長達雙位數，主因KitKat和季節性產品的增長強勁。而嬰兒營養食品及乳製品的銷售分別有雙位數及高單位數的增長。

至於2023年全年展望，雀巢預期，有機銷售額增長為6%至8%，基礎交易營業利潤率介乎17%至17.5%之間，按固定匯率計算的每股盈利預計為6%和10%。

【開市追揸沽】中美科技戰港股能守2萬？外管局叫買A股可留意？

相關文章：

【全球通脹】雀巢首季銷售額勝預期 料加價有助達成今年利潤率及銷售增長目標

【餐飲股】奈雪的茶首季同店銷售額轉正 全年目標開店600間

編輯：袁諾曦