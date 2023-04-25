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【Nestle】雀巢首季銷售額按年增長5.6%　略勝預期　期內加價近一成

股市 14:59 2023/04/25

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雀巢首季銷售額按年增長5.6%　略勝預期　上季加價近一成

雀巢（Nestle）首季度業績略高於預期。受惠產品定價上升扺銷了銷量偏軟，雀巢上季銷售額按年增長5.6%至234.7億瑞士法郎，高於市場預期的232.7億瑞士法郎。

期內，產品價格上升9.8%，反映成本通脹顯著。雀巢指，咖啡業務實現高個位數增長，主因雀巢咖啡、星巴克和Nespresso的銷售正面。其中，Nespresso業務銷售增長跌2.2%，但有機增長達2.9%，價格期內上升4%。

雀巢又指，糖果業務的銷售增長達雙位數，主因KitKat和季節性產品的增長強勁。而嬰兒營養食品及乳製品的銷售分別有雙位數及高單位數的增長。

至於2023年全年展望，雀巢預期，有機銷售額增長為6%至8%，基礎交易營業利潤率介乎17%至17.5%之間，按固定匯率計算的每股盈利預計為6%和10%。

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編輯：袁諾曦

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