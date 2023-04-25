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美國2022年軍費超教育開支10倍 約佔全球4成

環球社會熱點 16:38 2023/04/25

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斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）發表研究報告，美國2022年軍事開支達8,770億美元（約6.84萬億港元），是當地的教育開支逾10倍。

洩密文件爆烏軍圖襲莫斯科 遭美國阻止 【下一頁】

美國去年軍費中，2,950億美元（約2.3萬億港元）用於軍事行動和維護，2,640億美元（約2億港元）用於採購及研發，另有1,670億美元（約1.3萬億港元）則用於軍事人員。外界預料，美國軍費約佔全球軍費開支的4成，更或是軍費開支第二大的中國的逾3倍。

美國去年於教育方面撥款764億美元（約5,959億港元），即其軍費開支是教育的10倍以上。據悉，美國總統拜登（Joe Biden）政府將在明年，將教育撥款增至900億美元（約7,020億港元），而國防撥款8,420億美元（約6.6萬億港元），兩者差距雖有收窄，但距離仍然明顯。

俄徵「真男人」入伍 收入為俄平均月薪四倍起跳 【下一頁】

報告亦發現，去年全球軍費開支達歷史新高，各國政府支出約2.24萬億美元（約17.47萬港元），按年增3.7%，創逾30年來最大增幅比例。其中以歐洲國家增幅最大，很大程度上受俄烏戰爭推動。

報告亦指，若按實際價值計算，歐洲軍費開支已達冷戰以來最高水平。 SIPRI高級研究員Nan Tian表示，全球軍費持續增長顯示民眾生活於一個愈來愈不安全的世界中。各國都加強軍事實力應對不斷惡化的安全環境，且都料情況在近期不會有改善。

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責任編輯：李俊儀

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