  • 22°C
香港時間 : 2023425日 (週二) 17:42
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【3D打印】NASA藉3D打印開發新合金　能承受逾1,100度高溫

科技 17:30 2023/04/25

分享：

分享：

NASA開發了一款名為「GRX-810」的新合金，能承受超過攝氏1,100度高溫，且不易氧化。（NASA）

由於宇宙空間溫差大，用作太空探索的設備和零件，都需採用強度和韌性較高的物料。美國太空總署（NASA）透過3D打印開發了一款名為「GRX-810」的新合金，能承受超過攝氏1,100度高溫，且不易氧化。

【航天科技】美航天初創研3D打印火箭　料生產僅需60日

NASA指出，GRX-810是一種氧化物分散強化合金，即在合金中分散含有氧原子的微粒，從而提高其強度。測試結果證明，GRX-810的強度較目前的3D打印超合金高2倍，耐久性及抗壓力，也分別高出1,000倍和600倍。

【SpaceX】火箭SpaceX發射塔底部留巨坑　或拖慢NASA登月任務進度

NASA研究團隊利用電腦模擬和激光粉末床熔化（Laser Powder Bed Fusion）技術，在數分鐘內就找到了GRX-810 的理想成份。然後，他們以鎳、鈷、鉻為合金的基礎原料，並在3D打印過程中，逐層添加氧化釔粉末，再利用激光加熱，使氧化物微粒與合金融合，形成一層層含有陶瓷材料的合金。

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】小本經營至上市公司　碧瑤攻碳信用額業務
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【太空科技】洞察號火星探測器　因電量耗盡正式退役
2022/12/23
【太空科技】洞察號火星探測器　因電量耗盡正式退役
【5G爭議】美國FAA新規定　要求飛機安裝屏障設備避免5G干擾
2023/01/10
【5G爭議】美國FAA新規定　要求飛機安裝屏障設備避免5G干擾
【航天員危機】NASA夥俄羅斯發射新聯盟號　接載滯留國際太空站航天員
2023/01/13
【航天員危機】NASA夥俄羅斯發射新聯盟號　接載滯留國際太空站航天員
【登陸月球】Nokia擬今年內　於月球設置4G網絡
2023/03/29
【登陸月球】Nokia擬今年內　於月球設置4G網絡

你可能感興趣

【太空科技】洞察號火星探測器　因電量耗盡正式退役
17:15 2022/12/23
【太空科技】洞察號火星探測器　因電量耗盡正式退役
【5G爭議】美國FAA新規定　要求飛機安裝屏障設備避免5G干擾
14:20 2023/01/10
【5G爭議】美國FAA新規定　要求飛機安裝屏障設備避免5G干擾
【航天員危機】NASA夥俄羅斯發射新聯盟號　接載滯留國際太空站航天員
15:00 2023/01/13
【航天員危機】NASA夥俄羅斯發射新聯盟號　接載滯留國際太空站航天員
美國太空總署 3D打印 科技產品
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【機械人】HP 工地機械人　加速建築規劃流程
【機械人】HP 工地機械人　加速建築規劃流程
【YouTube影片限制】YouTube放寬限制　影片含不雅字眼仍可獲廣告收益
【YouTube影片限制】YouTube放寬限制　影片含不雅字眼仍可獲廣告收益
【特別財會】《香港智慧城市藍圖2.0》完成70%　料2024年政府服務全面電子化
【特別財會】《香港智慧城市藍圖2.0》完成70%　料2024年政府服務全面電子化
Carousell夥米蘭站　供驗證名牌真偽服務
Carousell夥米蘭站　供驗證名牌真偽服務
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
【網頁版ChatGPT】免VPN！Poe推出桌面網頁版　Android用戶也可用ChatGPT（附連結）
本地研發紅外線熱能系統　長者浴室出事即通報
本地研發紅外線熱能系統　長者浴室出事即通報
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款