【3D打印】NASA藉3D打印開發新合金　能承受逾1,100度高溫

▲ NASA開發了一款名為「GRX-810」的新合金，能承受超過攝氏1,100度高溫，且不易氧化。（NASA）

由於宇宙空間溫差大，用作太空探索的設備和零件，都需採用強度和韌性較高的物料。美國太空總署（NASA）透過3D打印開發了一款名為「GRX-810」的新合金，能承受超過攝氏1,100度高溫，且不易氧化。

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NASA指出，GRX-810是一種氧化物分散強化合金，即在合金中分散含有氧原子的微粒，從而提高其強度。測試結果證明，GRX-810的強度較目前的3D打印超合金高2倍，耐久性及抗壓力，也分別高出1,000倍和600倍。

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NASA研究團隊利用電腦模擬和激光粉末床熔化（Laser Powder Bed Fusion）技術，在數分鐘內就找到了GRX-810 的理想成份。然後，他們以鎳、鈷、鉻為合金的基礎原料，並在3D打印過程中，逐層添加氧化釔粉末，再利用激光加熱，使氧化物微粒與合金融合，形成一層層含有陶瓷材料的合金。

責任編輯：陳卓賢

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