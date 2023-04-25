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新冠變種Arcturus佔英國2.3%新個案 5名患者死亡

環球社會熱點 14:40 2023/04/25

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新冠病毒Omicron的亞系變種XBB.1.16（Arcturus）傳入全球34國，英國有2.3%新增個案為感染Arcturus變種，更有5名患者死亡。

加拿大擬立法要求 航空公司就航班延誤賠償 【下一頁】

Arcturus變種早於今年2月中傳入英國，其後散播至全國各地，英國衛生安全局（UK Health Security Agency，簡稱UKHSA）表示已錄得135宗相關個案。

英國除了東北地區以外，幾乎所有地區都錄得Arcturus變種個案。

澳洲擬斥近千億 作二戰以來最大型軍事改革 【下一頁】

《每日郵報》引述數據指，英國在截至本月9日的一周内，約有2.3%新增個案為感染Arcturus變種，而截至本月2日的一周内僅佔略多於0.5%，反映Arcturus變種個案有顯著增幅。

UKHSA官員表示，Arcturus變種目前是英國最具競爭力的新冠變種毒株之一。Arcturus變種的刺突蛋白存在3個額外突變，或有助該變種逃過人體免疫機制，但當局暫時未能肯定該變種會否引發新一波疫情。

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責任編輯：鄭錦玲

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